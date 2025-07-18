مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة الأهلي ووسام؟ ليس لدينا الحق للتدخل في شئون الأندية

أوضح مصدر من اتحاد الكرة موقفه من بيان الاتحاد الفلسطيني الصادر بشأن وسام أبو علي لاعب الأهلي.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا بشأن وسام أبو علي يرفض فيه التشكيك في نواياه أو المس بشخصه وهويته الوطنية وقدم طلبين للاتحاد المصري والأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أزمة وسام مع الأهلي؟ ليس لدينا الحق للتدخل في شئون الأندية".

وأضاف "اتحاد الكرة يتدخل بين لاعب وناديه حال وجود شكوى أو قضية مرفوعة من أي طرف ليتم الفصل فيها وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وأتم "اتحاد الكرة حريص على العلاقات الطيبة مع كل الاتحادات العربية، وخاصة الفلسطيني حيث يتم معاملة الفلسطيني كلاعب مصري محلي في قوائم الأندية".

وسبق أن أبدى آدم وطني استياءه من طريقة تعامل النادي الأحمر مع ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وقال وطني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مفاوضات انتقال وسام أقرب للفشل لأن كولومبوس كرو لن يتفاوض مرة أخرى مع الأهلي".

وكشف "لقد قدم 3 عروضا ورفع عرضه من 5.25 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار مكافآت إضافية و10% من إعادة البيع".

وأوضح "الأهلي لم يحترمنا ولم يلتزم بكلمته معنا. كلما طلبوا منا عرضا برقم معين مع وعد بقبوله نأتي به فيتم رفضه".

واختتم "بهذا الشكل لن يلعب وسام مجددا مع الأهلي ومن الصعب أن يتكرر هذا العرض لأن عمره 26 عاما".

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس صباح اليوم الخميس. (

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ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.