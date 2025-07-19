مجاهد: الاتحاد الفلسطيني حذف بيانه بشأن وسام.. والرجوب يؤكد تقديره لـ الأهلي وجماهيره

أعلن أحمد مجاهد عضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة حذف الاتحاد الفلسطيني لبيانه بشأن وسام أبو علي.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا بشأن وسام أبو علي يرفض فيه التشكيك في نواياه أو المس بشخصه وهويته الوطنية وقدم طلبين للاتحاد المصري والأهلي. (طالع التفاصيل)

وكتب مجاهد عبر حسابه على "فيسبوك": "الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته بعد اتصالات وتفهم الوضع وجبريل الرجوب رئيس الاتحاد يؤكد على تقدير النادي الأهلي وجماهيره وجماهير الكرة المصرية بشكل عام ويتمنى إنهاء الموضوع بشكل مرضي للجميع".

أحمد مجاهدعضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة يعلق على حذف بيان الاتحاد الفلسطيني🗣📲 pic.twitter.com/IdVhewWR8D — FilGoal (@FilGoal) July 18, 2025

أبدى مصدر من الأهلي اندهاشه من بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي مهاجم الفريق. (طالع التفاصيل)

وكان اتحاد الكرة قد أوضح لـ FilGoal.com موقفه من بيان الاتحاد الفلسطيني الصادر بشأن وسام أبو علي لاعب الأهلي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانه بشأن وسام أبو علي 📄 ❌ لكن البيان لا يزال منشورًا عبر الموقع الرسمي 🖥️ pic.twitter.com/coFSLqY67y — FilGoal (@FilGoal) July 18, 2025

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.