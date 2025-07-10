الثالث والرابع.. غزل المحلة يضم العش والعزب
الخميس، 10 يوليه 2025 - 23:33
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة ضم الثنائي أحمد العش ويوسف العزب لمدة 3 مواسم.
يوسف العزب
النادي : غزل المحلة
أحمد العش
النادي : غزل المحلة
وارتفع عدد صفقات زعيم الفلاحين إلى 4 بعدما أعلن سابقا ضم أحمد شوشة وأحمد عتمان. (طالع التفاصيل)
وانضم العش قادما من البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، وهو شقيق مصطفى العش لاعب الأهلي الحالي.
فيما انتقل يوسف العزب من صفوف المقاولون العرب لزعيم الفلاحين لتدعيم خط الوسط لمدة 3 مواسم.
ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.
وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)
وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.
من هو أحمد العش؟
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