الثالث والرابع.. غزل المحلة يضم العش والعزب

الخميس، 10 يوليه 2025 - 23:33

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة ضم الثنائي أحمد العش ويوسف العزب لمدة 3 مواسم.

يوسف العزب

النادي : غزل المحلة

أحمد العش

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وارتفع عدد صفقات زعيم الفلاحين إلى 4 بعدما أعلن سابقا ضم أحمد شوشة وأحمد عتمان. (طالع التفاصيل)

وانضم العش قادما من البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، وهو شقيق مصطفى العش لاعب الأهلي الحالي.

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فيما انتقل يوسف العزب من صفوف المقاولون العرب لزعيم الفلاحين لتدعيم خط الوسط لمدة 3 مواسم.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

من هو أحمد العش؟

الشقيق الأكبر لمصطفى العش لاعب زد ويوسف العش لاعب غزل المحلة.

بدأ في سموحة وألعاب دمنهور ثم انضم للأهلي في 2021.

وأعير للإسماعيلي مباشرة وبعد أيام قليلة من إعارته أصيب بشرخ في القدم ولم يخض أي مباراة بقميص الدراويش.

وانضم للبنك الأهلي في أكتوبر 2021 ثم انضم للبلدية ثم الجونة وأخيرا أصبح لاعبا لغزل المحلة.

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من هو يوسف العزب؟

لعب لصفوف المقاولون العرب منذ عمر 7 سنوات، وتواجد في أمم إفريقيا للشباب عام 2023.

عرض نادي بني ياس الإماراتي تجنسيه وقدموا له عرضا لكن المقاولون العرب رفض.

تلقى عروضا من الأهلي والزمالك لكن لم تصل إلى المرحلة الرسمية، ولم يلعب بقميص ذئاب الجبل أي مباراة رسمية حتى الآن.

تعرض لإصابة قوية في الركبة غاب بسببها عام كامل، ومثله الأعلى محليا عبد الله السعيد وعالميا ميسي.

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