الثالث والرابع.. غزل المحلة يضم العش والعزب

الشقيق الأكبر لمصطفى العش لاعب زد ويوسف العش لاعب غزل المحلة.

بدأ في سموحة وألعاب دمنهور ثم انضم للأهلي في 2021.

وأعير للإسماعيلي مباشرة وبعد أيام قليلة من إعارته أصيب بشرخ في القدم ولم يخض أي مباراة بقميص الدراويش.

وانضم للبنك الأهلي في أكتوبر 2021 ثم انضم للبلدية ثم الجونة وأخيرا أصبح لاعبا لغزل المحلة.

من هو يوسف العزب؟

لعب لصفوف المقاولون العرب منذ عمر 7 سنوات، وتواجد في أمم إفريقيا للشباب عام 2023.

عرض نادي بني ياس الإماراتي تجنسيه وقدموا له عرضا لكن المقاولون العرب رفض.

تلقى عروضا من الأهلي والزمالك لكن لم تصل إلى المرحلة الرسمية، ولم يلعب بقميص ذئاب الجبل أي مباراة رسمية حتى الآن.

تعرض لإصابة قوية في الركبة غاب بسببها عام كامل، ومثله الأعلى محليا عبد الله السعيد وعالميا ميسي.