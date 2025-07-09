ثاني صفقات زعيم الفلاحين.. غزل المحلة يضم عتمان من البلدية

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة ضم أحمد عتمان من بلدية المحلة.

ويعد عتمان ثالث صفقات زعيم الفلاحين بعد التعاقد مع أحمد شوشة في صفقة انتقال حر.

ويشغل صاحب الـ 22 عاما مركز الجناح الأيمن لمدة 3 مواسم.

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ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

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وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا اقتراب الغزل من ضم أحمد العش قادمًا من البنك الأهلي ومحمد مجدي "كهرباء" من الجونة.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

غزل المحلة بلدية المحلة أحمد عتمان
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