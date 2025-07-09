خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين سموحة وغزل المحلة

اقترب نادي سموحة من إبرام صفقة تبادلية مع غزل المحلة وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن سموحة يقترب من الحصول على خدمات عبده يحيى لاعب غزل المحلة.

وذلك مقابل انتقال أشرف مجدي لاعب سموحة إلى غزل المحلة.

أشرف مجدي لاعب سموحة الحالي يبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيسر.

ولعب مع سموحة الموسم الماضي 10 مباريات في الدوري وقدم تمريرة حاسمة.

أما عبده يحيى لاعب غزل المحلة يبلغ من العمر 26 عاما ولعب الموسم الماضي مع غزل المحلة 24 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

سموحة يقترب من عقد صفقة تبادلية مع غزل المحلة بالحصول على خدمات عبده يحيى مقابل انتقال أشرف مجدي للمحلة