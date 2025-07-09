خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين سموحة وغزل المحلة
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 15:08
كتب : عمرو نبيل
اقترب نادي سموحة من إبرام صفقة تبادلية مع غزل المحلة وذلك استعدادا للموسم الجديد.
وعلم FilGoal.com أن سموحة يقترب من الحصول على خدمات عبده يحيى لاعب غزل المحلة.
وذلك مقابل انتقال أشرف مجدي لاعب سموحة إلى غزل المحلة.
أشرف مجدي لاعب سموحة الحالي يبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيسر.
ولعب مع سموحة الموسم الماضي 10 مباريات في الدوري وقدم تمريرة حاسمة.
أما عبده يحيى لاعب غزل المحلة يبلغ من العمر 26 عاما ولعب الموسم الماضي مع غزل المحلة 24 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.
سموحة يقترب من عقد صفقة تبادلية مع غزل المحلة بالحصول على خدمات عبده يحيى مقابل انتقال أشرف مجدي للمحلة
نرشح لكم
رغم عدم إعلان الناديين.. كريستو يظهر في تدريبات النجم الساحلي صحيفة المنتخب: مدرب الوداد يضغط لضم صلاح مصدق من الزمالك أشرف صبحي: لم يكن في الخطة تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي الشريعي لـ في الجول: تعثر انتقال كالوشا لـ مودرن بسبب خلافات مالية مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم تحديد موعد جلسة الاستماع في شكوى النادي ضد زيزو خبر في الجول - الكوكي يوصي برحيل ثنائي المصري مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: زيزو يشكو للحصول على مستحقاته المتأخرة ومكافأة كأس مصر خبر في الجول - الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد رئيسا لقطاعات الكرة