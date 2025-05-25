قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لـ منتخب تونس قائمة نسور قرطاج في التوقف الدولي لشهر يونيو المقبل.

وشهدت القائمة غياب محمد علي بن رمضان الذي سيتمم انتقاله للأهلي خلال الأيام المقبلة، بالإضافة للاعبي الترجي نظرا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الأهلي خاطب الاتحاد التونسي لإعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر منتخب تونس في شهر يونيو من أجل الاستفادة بخدماته خلال الأيام التي تسبق خوض كأس العالم للأندية.

وسيخوض منتخب تونس 3 وديات خلال الشهر المقبل ضد بوركينا فاسو والمغرب وغينيا.

القائمة أيضا لم تشهد تواجد أي لاعب تونسي محترف في الدوري المصري هذا الموسم.

وجاءت قائمة تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان - سامي هلال - نور الدين الفرحاتي - عبد السلام الحلاوي

الدفاع: ديلان برون - منتصر الطالبي - يان فاليري - علاء غرام - مروان صحراوي - محمود غربال - أمين الشرني - علي العبدي - حسام بن رمضان

الوسط: فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري - مرتضى بن وناس - فراس بلعربي - معز الحاج علي

الهجوم: إلياس عاشوري - يوسف سنانة - فراس شواط - حازم المستوري - حمزة الخضراوي - سيف الله اللطيف - خليل العياري - سباستيان تونيكتي

ويستعد الأهلي لخوض كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو.