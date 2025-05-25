قائمة تونس - غياب بن رمضان ولاعبي الترجي في توقف يونيو

الأحد، 25 مايو 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

طرد محمد علي بن رمضان أمام سوريا

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لـ منتخب تونس قائمة نسور قرطاج في التوقف الدولي لشهر يونيو المقبل.

محمد علي بن رمضان

النادي : فرينكفاروزي

تونس

وشهدت القائمة غياب محمد علي بن رمضان الذي سيتمم انتقاله للأهلي خلال الأيام المقبلة، بالإضافة للاعبي الترجي نظرا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

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وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن الأهلي خاطب الاتحاد التونسي لإعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر منتخب تونس في شهر يونيو من أجل الاستفادة بخدماته خلال الأيام التي تسبق خوض كأس العالم للأندية.

وسيخوض منتخب تونس 3 وديات خلال الشهر المقبل ضد بوركينا فاسو والمغرب وغينيا.

القائمة أيضا لم تشهد تواجد أي لاعب تونسي محترف في الدوري المصري هذا الموسم.

وجاءت قائمة تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان - سامي هلال - نور الدين الفرحاتي - عبد السلام الحلاوي

الدفاع: ديلان برون - منتصر الطالبي - يان فاليري - علاء غرام - مروان صحراوي - محمود غربال - أمين الشرني - علي العبدي - حسام بن رمضان

الوسط: فرجاني ساسي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري - مرتضى بن وناس - فراس بلعربي - معز الحاج علي

الهجوم: إلياس عاشوري - يوسف سنانة - فراس شواط - حازم المستوري - حمزة الخضراوي - سيف الله اللطيف - خليل العياري - سباستيان تونيكتي

May be an image of 4 people, people playing soccer and text that says 'LA LISTE GARDIENS A. Dahmen S. Hlel A. Hlaoui -N. Farhati DEFENSEURS Y. Valery M. Ghorbel- H.H. Romdhane- M. Talbi A. Ghram- D. Bronn- M. Sahraoui A. Abdi A. Cherni MILIEUX I.Laidouni -F. Sassi Hannibal- F.Bel Arbi M. Hadj Ali M. Ben Ouanes ATTAQUANTS E. Achouri . Ltaief S. Tounekti- Khadhraoui K. Ayari- H. .Mastouri- F. Chaouat Y. Snana DXOf fquipeNatonaleTunisierne'

ويستعد الأهلي لخوض كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو.

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