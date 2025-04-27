خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه
الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:15
كتب : أحمد الخولي
أتم الأهلي اتفاقه مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري لضمه مع بداية الموسم المقبل.
محمد علي بن رمضان
النادي : فرينكفاروزي
وعلم FilGoal.com أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد.
ودخل الأهلي في مفاوضات مع بن رمضان في الصيف الماضي لضمه وكان قريبا من الانتقال للأحمر قبل أن تتوقف الصفقة.
ويعد بن رمضان ثالث صفقات الأهلي في الصيف بعدما أعلن الأهلي ضم محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري.
كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.
وكذلك أعلن الأهلي ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.
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