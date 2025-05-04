خبر في الجول - زيزو يصل مقر نادي الزمالك

وصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك إلى مقر النادي في ميت عقبة لأول مرة منذ ما يقارب من شهر، حسبما علم FilGoal.com.

وخاض زيزو آخر مران له بقميص الزمالك يوم 8 أبريل الماضي قبل لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي والذي لم يشارك فيه.

وغاب زيزو الفترة الماضية عن صفوف الزمالك بعدما علم مسؤولو الأبيض بتوقيعه للأهلي بنهاية تعاقده مع الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك في بيان سابق نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اللاعب حرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك بشرط.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "زيزو يتدرب بشكل مستمر في الوقت الحالي منتظرا تحديد موقفه مع الزمالك وهو لا يرفض استكمال الموسم مع الزمالك ولكن بعد الحصول على الضمانات المطلوبة".

وأضاف "في حالة عودته للتدريبات فهو جاهز لذلك وللمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الزمالك، وإذا لم تحل الأزمة فسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الجديد الذي سينتقل له في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب محترف ويعرف كيف يحافظ على جاهزيته ويتدرب مع مدرب خاص بشكل يومي".

ماذا حدث؟

كشف مصدر من نادي الزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com عن حقيقة المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد سيد زيزو، والتي يقدرها اللاعب بقرابة 73 مليون جنيه.

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. إجمالي قيمة العقد بما يشمل الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه وهو ما تم تدوينه في البند الأول كإجمالي لقيمة العقد عن المواسم الـ 3".

وأضاف "اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه في الموسم الأول، و20 في كل من الثاني والثالث، وذلك وفقا للبند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب حفاظا على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب".

وأوضح "اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب باعتبار البند الثامن كمكافأة إضافية، متغافلا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندا مفصلا للمكافآت".

وأكمل "المستحقات المتأخرة للاعب عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه قبل استقطاع الضرائب ونسبة المشاركة والعوائد الإعلانية التي يحق للنادي منها نسبة 20%، كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غياباته المتكررة".

واختتم "هذا المبلغ سيظل معلقاً لحين البت فيه من قبل الجهات المختصة، وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن".

وكان FilGoal.com قد كشف حقيقة سقوط مستحقات زيزو المُطالب بها بالتقادم. وكذلكتقدير زيزو للمكافآت الإضافية داخل العقد.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : اللاعب أرسل إنذارا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "زيزو يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه بنود إضافية في وجود المجلس السابق لم يحصل عليها إضافة إلى مستحقاته المتأخرة التي تتراوح من 16 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه فقط".

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.