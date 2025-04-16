الزمالك يستدعي زيزو للتحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأن تغيبه عن الفريق

أرسل نادي الزمالك خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الغائب عن صفوفه منذ مواجهة ستيلنبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.

وشدد الزمالك في خطابه على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.

وقال مصدر من الزمالك في تصريحات سابقة لـFilGoal.com: "قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش الجنوب إفريقي".

وأضاف "وذلك بعدما علمت إدارة النادي بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي منذ 12 مارس الماضي".

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

وجاء بيان الزمالك كاملا:

"انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة التي تواجهه منذ توليه المسؤولية قبل نهاية عام2023 ، والتزاماً بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق"

"أولاً: إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به".

"ثانياً: إدارة الزمالك ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود".

"ثالثاً: تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019".

"رابعاً: تعلن إدارة الزمالك أن أي لاعب مهما كان اسمه وأهميته بالفريق لن يكون له مكان مع النادي في حالة تفاوضه بشكل رسمي مع نادٍ آخر والاتفاق معه، وهذا القرار لا تراجع عنه مهما كلف الأمر لأن الزمالك غنى بلاعبيه والتاريخ يشهد على ذلك".

خامساً: بالنسبة لتجديد عقود بقية لاعبي الفريق وتدعيمات الموسم الجديد، فإن الزمالك لديه سياسة محددة يتعامل بها في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معاً، وقريباً سيتم غلق هذا الملف، وإعلان النتائج بكل شفافية".

" سادساً: مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير، كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك".

فيما قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك قال في وقت سابق عبر قناة أون سبورت 1: "سيتم معاملة زيزو باحترافية حتى اليوم الأخير من تعاقده مع الزمالك، وسيتدرب مع المجموعة ولن يتم تجميده وسيحصل على كل الامتيازات التي يحصل عليها المحترفين في النادي".

وأردف "زيزو قرر مصيره واختار الخروج من الباب الصغير، قدمنا أفضل البنود التعاقدية للاعب مصري في التاريخ، وزيزو لم يقدر ما فعله النادي له".

وكشف "لم تحدث أي مشادة بيني وبين زيزو في مران الزمالك كما أشيع، وطلبت من عبد الواحد السيد مدير الكرة الجلوس مع زيزو كممثل عن مجلس الإدارة ومعي الشيكات من عمرو الجنايني من أجل الحصول على توقيعه لكنه رفض".