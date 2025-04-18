سقطت بالتقادم؟ في الجول يكشف موقف مطالبة زيزو بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

يطالب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بمستحقاته المتأخرة لدى ناديه، وأرسل إنذارا بشأنها للأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مستحقات زيزو لدى الزمالك هي متأخرات عن الموسمين السابقين والموسم الحالي وتفوق ٧٢ مليون جنيه في تقديره.

ولكن هل يحق للاعب المطالبة بكامل هذه المستحقات المتأخرة عن عقده الأخير الذي يمتد من موسم 2022-2023 وحتى موسم 2024-2025؟ أم سقط جزء من هذه المستحقات بالتقادم؟

وفقا لما علمه FilGoal.com، لا يحق للاعب مطالبة ناديه عبر اتحاد الكرة بأي مستحقات انقضى عليها عامين دون تقديم أي شكوى بخصوصها وفقا للائحة.

ولكن، إن حكم اتحاد الكرة بسقوط مستحقات سابقة بالتقادم، فيحق للاعب بدء إجراءات التصعيد لجهات أخرى، تبدأ من مركز التسوية والتحكيم المصري قبل الانتقال إلى المستوى الدولي.

ولكن.. هل يحتاج زيزو إلى خطوة التصعيد في المطالبة؟

بند سقوط المستحقات بالتقادم عقب انقضاء عامين (24 شهرا) في حال عدم التقدم بأي شكوى خلال هذا الإطار الزمني، يلغي أي مستحقات لزيزو -في نظر لائحة اتحاد الكرة- قبل شهر أبريل 2023.

ولكن.. مستحقات زيزو المطلوبة عن موسم 2022-2023 هي مكافآت إضافية قدرها 15 مليون جنيه، ولا ينص العقد على موعد صرفها بالتحديد.

ولكن يدفع زيزو باعتياد صرف هذه المكافآت في نهاية الموسم، نظرا لأنه الموعد الطبيعي لاستيفاء شروط المكافآت الإضافية المقترنة بشرط محدد داخل العقد.

يعني ذلك أن التاريخ المفترض لصرف هذه المكافآت يأتي بعد شهر أبريل 2023، وبالتالي فهي لم تسقط بالتقادم عند تاريخ الإنذار.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : اللاعب أرسل إنذارا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "زيزو يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه بنود إضافية في وجود المجلس السابق لم يحصل عليها إضافة إلى مستحقاته المتأخرة التي تتراوح من 16 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه فقط".

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.