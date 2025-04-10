بيان الزمالك: نهاية العلاقة مع زيزو بعد وصولها لطريق مسدود.. وتحويله للتحقيق

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق.

وغاب زيزو عن خسارة الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي، بعدما علمت إدارة ناديه بتوقيعه للأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في بيانه عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

وجاء بيان الزمالك كاملا:

"انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة التي تواجهه منذ توليه المسؤولية قبل نهاية عام2023 ، والتزاماً بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق"

"أولاً: إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به".

"ثانياً: إدارة الزمالك ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود".

"ثالثاً: تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019".

"رابعاً: تعلن إدارة الزمالك أن أي لاعب مهما كان اسمه وأهميته بالفريق لن يكون له مكان مع النادي في حالة تفاوضه بشكل رسمي مع نادٍ آخر والاتفاق معه، وهذا القرار لا تراجع عنه مهما كلف الأمر لأن الزمالك غنى بلاعبيه والتاريخ يشهد على ذلك".

خامساً: بالنسبة لتجديد عقود بقية لاعبي الفريق وتدعيمات الموسم الجديد، فإن الزمالك لديه سياسة محددة يتعامل بها في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معاً، وقريباً سيتم غلق هذا الملف، وإعلان النتائج بكل شفافية".

" سادساً: مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير، كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك".

وسبق أن صرّح مصدر من الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "قرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش الجنوب إفريقي".

وأضاف "وذلك بعدما علمت إدارة النادي بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي منذ 12 مارس الماضي".

وخاض زيزو مران الزمالك مساء الثلاثاء بشكل طبيعي.

كل ما يلي نشره زيزو عبر حساباته الشخصية على إنستجرام وفيسبوك:

الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس. لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والترامي الصمت زاد عن حده.

كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو. وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور. بسبب خبر رايح وخبر جاي. بكل وضوح أنا لم أوقع لأي نادي سواء داخل أو خارج مصر. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن.. إذا كان كلامه صحيح؟ كمان اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادي برضو يتفضل يطلعه على الملأ.

الناس لازم تعرف كويس انا بقدر جدا الكيان الكبير اللي أنا بلعب فيه..ولا يمكن أنكر فضله عليا. لكن فيه حاجة أنا مكنتش حابب أتكلم فيها خالص.. لأنه للأسف الأمور في الإعلام كلها في إتجاه واحد

ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا.. ليه محدش اتكلم إن الناس سابتني بقالها شهور طويلة ومش عايزين يجددوا عقدي. ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليا بقالها كتير. ومش لاقي حد يجاوبني.

ليه محدش اتكلم انه التجديد المرة دي جاي في مرحلة متقدمة من عمري بالنسبة للعيبة الكورة.. ولعيب الكورة مهما طول. عمره قصير في الملعب.. وأكيد كل واحد فيكم عنده أسرة. وعليه التزامات كتير.. محدش كمان اتكلم إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بعروض مقابلها المالي 5 أضعاف العرض اللي موجود.

ورغم كل ده. قلت وهفضل أقول أنا منتظر كلمة النادي. وده لإعتبارات كتير. مش لتجميل الصورة. والجماهير لازم تكون عارفة الحقيقة.. زيزو مش بيزايد.. ولا بيتاجر..لكن لازم الطرف التاني يكون عايزني أكمل.. وتكون فيه استجابة لربع المعروض عليا على الأقل..لكن للأسف الكلام معايا حاجة..واللي بيتقال للإعلام حاجة تانية..أنا مينفعش اجرح في حد. ولا أتكلم في حق حد.. لأن اللي بيتقال في الجلسات عيب يتقال برة..على الأقل من ناحيتي..

أنا مستني رد النادي لحد آخر يوم في الكونفدرالية..وأتمنى ربنا يكرمنا بيها أنا وزمايلي. وأي كلام هيتقال غير كدة في موضوع التجديد أو التوقيع قبل الموعد ده . هيكون كلام غير صحيح. ورسالتي الودية جدا للمسئولين في النادي اللي أنا بحترمهم جميعا..أتمنى الحوار في مسألة تجديد العقد يكون بيني وبينكم.. مش عن طريق الإعلام..وأنا كنت ولا زلت واضح معاكم في كل اللي اتكلمت فيه من أمور عادلة تساعدنا على اننا نكمل الطريق. شكرا على تفهمكم موقفي.