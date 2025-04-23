انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2)كريستال بالاس.. تعادل بطعم الهزيمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق أقل 13 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب.

فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

لمتابعة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق82 ماتيتا يسجل الهدف اثاني لنادي كريستال بلاس بطريقة رائعة

ق72 هدف غير محتسب لأرسنال بعد تخطي الكرة خط التماس قبل وصولوها لمارتينيلي الذي أودعها الشباك

ق58 عرضية من الجبهة اليسرى لكريستال بالاس إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس ديفيد رايا في الوقت المناسب بقبضة اليد قبل رأسية المهاجم.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 هجمة منظمة من لاعبي أرسنال بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها لياندرو تروسارد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق27 ركلة ركنية لكريستال بالاس، نفذها أدم وارتون بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها إيبيريتشي إيزي بتسديدة مباشرة بشكل رائع اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

ق24 تسديدة خطيرة عن طريق ديكلان رايس لاعب أرسنال من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

ق9 ركلة ركنية لكريستال بالاس، نفذها أدم وارتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها إدوارد نيكيتاه برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

ق3 جووول الأول: ركلة حرة مباشرة لأرسنال في وسط ملعب كريستال بالاس من جهة اليمين، نفذها مارتن أوديجارد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياكوب كيفيور برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

انطلاق المباراة