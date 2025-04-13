وزارة الرياضة توجه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات القانون المقترحة

وجهت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الشكر للجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابا إلى وزارة الرياضة تطالب فيه بالحصول على نسخة إنجليزية منقحة لمسودة تعديلات قانون الرياضة لمراجعتها.(طالع التفاصيل)

وجاء بيان وزارة الرياضة

في ضوء الخطاب الذي تسلمته وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية والمتضمن الإشارة إلى ما تم عرضه من خلال السيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن البدء في وضع التصورات الخاصة باقتراح تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وفي هذا الإطار قامت كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بتوجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.

وخاصة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تحري كافة الخطوات التشريعية المتبعة في هذا الشأن، والتي بدأت بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للقيام بوضع مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة وفق الأسس والمواثيق والمعايير الدولية والأولمبية وكذلك القوانين المحلية، وهي الخطوات التي تتأوم معها بالتوازي دراسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية. (طالع التفاصيل)

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. (طالع التفاصيل)

كما سبق أن أرسل النادي الأهلي خطابا لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة لحوار مجتمعي.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

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