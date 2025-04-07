الأهلي يخاطب أشرف صبحي للاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة وتقديم مقترحاته

الإثنين، 07 أبريل 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة

أرسل النادي الأهلي خطابا لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة.

وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

أخبار متعلقة:
رئيس نادي نواذيبو يطالب جماهيره بدعم الهلال من الملعب أمام الأهلي كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك في ثمن نهائي إفريقيا للسيدات ميدو: لدينا شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي.. ولا يوجد لاعب يريد الاستمرار مع الزمالك مثل زيزو سيراميكا كليوباترا: لن نكون "كوبري" لـ الأهلي أو الزمالك.. وتوجد عروض لقندوسي

"أرسل النادي خطابا اليوم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات لوزير الرياضة بما يخدم الصالح العام".

"أشار الخطاب أيضا إلى رغبة النادي في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية".

"وكذلك دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية".

"تضمن الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام والتشريعات الرياضية بشكل خاص".

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

الأهلي محمود الخطيب أشرف صبحي وزارة الرياضة
نرشح لكم
للوصول إلى حل مناسب.. خطوة جديدة من الزمالك في قضية باتشيكو ناصر ماهر يوضح حقيقة طلبه تعديل عقده مع الزمالك حازم إمام: أمر تجديد عقد زيزو سيحسم بنهاية الأسبوع.. ومستجدات مستقبل السعيد ميدو: لدينا شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي.. ولا يوجد لاعب يريد الاستمرار مع الزمالك مثل زيزو خبر في الجول - جلسة منتظرة بين إدارة الزمالك وزيزو لحسم ملف التجديد سيراميكا كليوباترا: لن نكون "كوبري" لـ الأهلي أو الزمالك.. وتوجد عروض لقندوسي سالم: من يملك توقيع زيزو فليظهره.. وهذه حقيقة مؤتمر ميدو في إنجلترا بيراميدز: الجيش الملكي ألغى المران قبل بدايته بنصف ساعة.. وسنقدم شكوى لكاف
أخر الأخبار
رابطة الدوري الإسباني تستأنف ضد قرار تسجيل أولمو وباو فيكتور مع برشلونة دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب الوضع الصعب والمعقد.. رئيس الرجاء يقرر الرحيل بعد نهاية الموسم 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
للوصول إلى حل مناسب.. خطوة جديدة من الزمالك في قضية باتشيكو 37 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن يفقد كومان أمام إنتر 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يخاطب أشرف صبحي للاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة وتقديم مقترحاته ساعة | الدوري المصري
سلوت يوضح موقف أليسون من المشاركة ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
ناصر ماهر يوضح حقيقة طلبه تعديل عقده مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي 2 في الجول يكشف - ماذا ستفعل لجنة التظلمات في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 طلب الأهلي فوافق الاتحاد.. نهاية أزمة التحكيم الأجنبي لمباراة بيراميدز 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (1)-(0) الهلال.. نهاية المباراة