رئيس الوزراء: وافقنا على قانون الرياضة الجديد.. ولكن طلبنا مراجعة بعض المواد

كشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا مراجعتها ودراستها من الخبراء القانونيين".

وأكمل رئيس الوزراء: "ناقشت مع أشرف صبحي وزير الرياضة قانون الرياضة وبعض المواد التي تم تداولها، فهناك في القانون بعض المواد التي تم إثارتها، ونبحث أفضل الحلول لهذا الأمر".

وأضاف "لم يخرج القانون من مجلس الوزراء حتى الآن"

وأتم "القانون ليس موجه لشخص أو نادي معين، أي تعديلات هدفها الصالح العام، والقانون يتم تعديله للمستقبل لـ20 أو 30 سنة".

ويدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

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