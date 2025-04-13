اللجنة الأولمبية الدولية تخاطب وزارة الرياضة بشأن تعديلات قانون المقترحة

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابا إلى وزارة الرياضة تطالب فيه بالحصول على نسخة إنجليزية منقحة لمسودة تعديلات قانون الرياضة لمراجعتها.

وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على قانون الرياضة الجديد، ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن بصورة رسمية. (طالع التفاصيل)

وشدد البيان أن المراجعة هدفها التأكد من توافق التعديلات مع الميثاق الأولمبي والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية (وذلك قبل تقديم هذه المسودة/التعديلات إلى البرلمان).

وأشار الخطاب "نأمل أن يُسهّل هذا الدعم البناء العملية ويساعد في استباق أي مشكلة محتملة. وإذا لزم الأمر، سنكون على استعداد لترتيب اجتماع عبر الإنترنت لمناقشة المسودة المنقحة فور استلامها".

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. (طالع التفاصيل)

كما سبق أن أرسل النادي الأهلي خطابا لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة لحوار مجتمعي.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

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