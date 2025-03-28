تقرير: النصر السعودي يقدم عرضا كبيرا لضم قدوس.. وموقف اللاعب

الجمعة، 28 مارس 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

وست هام ضد مانشستر يونايتد

كشف موقع "جيف مي سبورت" الإنجليزي عن عرض كبير من نادي النصر السعودي لضم الغاني محمد قدوس نجم فريق وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد قدوس

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وأشار الموقع إلى أن العرض السعودي يبلغ 84 مليون جنيه أسترليني، وهو الرقم القريب من الشرط الجزائي في عقده.

وذكر الموقع الإنجليزي نقلا عن مصادر من نادي وست هام أن قدوس منفتح على فكرة الرحيل إلى السعودية.

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وأوضح التقرير أن المقابل الكبير المعروض لضم قدوس سيعزز ميزانية النادي اللندني ومدربه جرهام بوتر لجلب صفقات جديدة لدعم الفريق.

واتجه النصر لضم قدوس كحل بديل للياباني ميتوما جناح فريق برايتون الإنجليزي الذي أعلن رغبته في عدم الانتقال إلى السعودية في الوقت الراهن ورفض النادي التخلي عنه رغم وصول قيمة العرض إلى 75 مليون جنيه أسترليني.

وأضاف التقرير الإنجليزي أن وست هام رفض عرضا شفهيا في يناير للتخلي عن خدمات قدوس من أجل تحسن النتائج والتعافي وترك الترتيب المتأخر للفريق في الدوري الإنجليزي.

ويسمح نادي وست هام للاعبيه بالرحيل في حالة تلقي عرض كبير مثل انضمام ديكلان رايس إلى أرسنال في صفقة قدرت بـ 105 مليون جنيه أسترليني.

وانضم قدوس إلى وست هام مقابل 38 مليون جنيه أسترليني قادما من أياكس الهولندي بعد تألقه وقيادة فريقه للتتويج بالدوري الهولندي مرتين متتاليتين.

ويحتل وست هام المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

وشارك محمد قدوس في 24 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي سجل 3 أهداف وصنع هدفا، وشارك في مباراة بالكأس ومباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية.

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