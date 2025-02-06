رئيس الوكرة: لم أقلل من الزمالك وننتظر عرضه الرسمي لضم دالا.. ولهذا السبب سأمنحه للأهلي مجانا

أصدر ‏خليفة بن حسن آل ثاني ‏رئيس نادي الوكرة بيانا رسميا بشأن لاعبه الأنجولي جيسلون دالا.

وارتبط دالا بالانتقال لصفوف الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رئيس الوكرة في بيانه، إنه لم يقلل يوما من شان نادي الزمالك، مؤكدا أنه يحترم جميع الأندية المصرية.

وشدد خليفة بن حسن آل ثاني على أنه سيوافق على انتقال دالا إلى الأهلي فقط بشكل مجاني ردا على موافقة الأهلي على انتقال حمدي فتحي للنادي القطري رغم العثرة المالية التي كان يعاني منها.

وأوضح رئيس الوكرة أنه ينتظر وصول عرضا رسميا من الزمالك لضم دالا، لمناقشته من الجانب القطري.

وجاء بيان رئيس الوكرة كاملا كالتالي:

"‏في إطار حرصي الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق، أود أن أوضح وبكل صراحة ومصداقية موقفي من جميع الأحداث والتصريحات التي تداولها البعض مؤخرًا، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات الرياضية والتجارية مع الأندية المصرية الشقيقة، ولا سيما ناديي الأهلي والزمالك. فأنا، سعادة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، رئيس نادي الوكرة، أؤكد لعشاق الرياضة والجمهور الكريم أنني أكن احترامًا عميقًا لجميع الأندية المصرية، حيث لطالما كانت علاقاتنا مع أندية مصر مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء الذي يخدم مصالح الرياضة في منطقتنا".

"أود أن أوضح أولاً أنني لم أقلل يومًا من شأن نادي الزمالك، وإن حاول البعض إيهام الجمهور الزملكاوي بأنني شخصيًا أو إدارة نادي الوكرة ضد ناديهم، فإن هذا الإدعاء بعيد كل البعد عن الحقيقة. العلاقة التي تربطني بنادي الزمالك، كما هي الحال مع جميع الأندية المصرية، تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، ولا مكان لأي تحريف أو تأويل لتصريحاتي أو مواقفي. ‏وعندما أتحدث عن موضوع انتقال اللاعب المحترف دالا، فأنا أقول بكل صدق وإخلاص أنه بإمكاني منح الأهلي اللاعب دالا مجانًا إذا طلب مني ذلك اخي الكابتن محمود الخطيب. وهذه الكلمات ليست مجرد تعبير عابر، بل هي انعكاس لمبادئنا التي نؤمن بها في التعامل بين الأندية التي تحرص على مبادئ المعاملة بالمثل. فالأهلي هو النادي الذي بادر أولاً وأتاح لنا الفرصة من خلال إعارة لاعبه حمدي فتحي لنادي الوكرة في وقت كانت فيه السيولة المالية لدينا ضئيلة، دون أن يشترط سداد المستحقات على الفور، بل على أن يتم ذلك عندما تتوفر الإمكانيات المالية. ‏هذا التصرف النبيل من جانب الأهلي هو ما يبرهن على روح التعاون والإنسانية التي نتقاسمها في زمن الاحتراف والعقود".

"كما أنني أؤكد على أننا نعيش في عصر الاحتراف، واللاعب دالا لا يزال مرتبطًا بنادي الوكرة بعقد رسمي ، وهو متمسك به بكل جدية وإصرار. هذا العقد يُعد جزءًا من التزامنا الراسخ بتطوير المواهب والحفاظ على الحقوق الرياضية والتجارية لللاعبين والنادي على حد سواء. ونحن نعمل بكل جدية على توفير البيئة المثالية التي تسمح للاعبينا بالتألق والنمو في مسيرتهم الرياضية".

‏"وفيما يخص الأنباء التي تفيد بأن نادي الزمالك قد قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب دالا، فإنني أوضح بشكل قاطع أن نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض رسمي لهذا الغرض. ما وصل إلينا هي بعض الإشارات الشفهية من وسطاء غير معتمدين لممارسة ضغوط أو محاولة التأثير على قراراتنا. وهذا النوع من الأعمال يعد من الأعمال غير الاحترافية التي لا تمثل قيم الرياضة النزيهة والتنافس الشريف التي نحرص جميعًا على دعمها وتعزيزها".

"-ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بلغتنا أيضًا اتصالات من بعض الإعلاميين تشير إلى رغبة نادي الزمالك في استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر فقط على أن يقتصر التزامهم على دفع رواتبه الشهرية. وهذا الطلب إن صح فهو لا يعتبر منطقيًا ولا يتماشى مع مبادئنا التي تقوم على احترام حقوق النادي واللاعب. إذ أن لنادي الوكرة حقوقه المالية والتعاقدية التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل واضح ، خاصةً وأن هناك عروضًا جديرة بالاهتمام من أندية خليجية وعربية وآسيوية تسعى لضم اللاعب دال".

"وفي ضوء ما تقدم، فإننا ننتظر الطلب الرسمي من نادي الزمالك أو أي جهة مهتمة أخرى لدراسة عرض إعارة أو شراء عقد اللاعب، وكما قلت سابقًا، لا شيء يأتي ببلاش. ولكن الوضع مع نادي الأهلي مختلف تمامًا؛ إذ إنه يستند إلى مبادئ التعاون والمعاملة بالمثل التي بنيناها منذ سنوات طويلة، إضافة إلى علاقات التعاون القوية والمصالح المتبادلة التي تربطنا برئيسه الكابتن محمود الخطيب. ‏-ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن لنادي الأهلي لإنجاح مشاركتهم في بطولة العالم للأندية، لما فيه خير وتقدم الرياضة في منطقتنا والعالم العربي".

"أخيرًا، أود أن أؤكد مجددًا على أن علاقاتنا مع جميع الأندية المصرية قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير الذي يستند إلى تاريخ طويل من التعاون الرياضي والإنساني. إن التصريحات التي تُحرف أو تُستغل لتأليب جماهير بعض الأندية وتوجيه الاتهامات غير المبررة، لا تمت بصلة إلى واقع ما نعيشه من تعاون وتفاهم بيننا. ‏ونحن نحترم جميع الحقوق المحفوظة لكل الأطراف في زمن الاحتراف والعقود، ونحرص على أن يكون كل تعامل يتم وفق الضوابط والأنظمة الرياضية المتبعة، التي تكفل العدالة والشفافية للجميع"

"إنني، وبكل صدق وإخلاص، أؤكد أن الكلمات التي صدرت مني تتماشى مع مبادئ الرياضة النزيهة وروح التعاون والتفاهم، وأنني أتطلع إلى استمرار العلاقات الطيبة بين نادي الوكرة وجميع أندية مصر، بما في ذلك الأهلي والزمالك، لخدمة هدف أكبر وهو تعزيز مكانة الرياضة وتقديم نموذج يحتذى به في التعاون والاحترام المتبادل. ‏وهذا البيان هو دعوة للحوار المفتوح وللتواصل المباشر مع الجهات المختصة والجمهور الرياضي، مع تمنياتي بأن تُفهم كل كلمة فيه كما هي، دون أي تحريف أو تأويل، وأن تستمر علاقاتنا على الدوام في ظل القيم والمبادئ التي تجمعنا على حب الرياضة والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع".

وذكرت صحيفة العرب القطرية في وقت سابق أن الزمالك يرغب في ضم جيلسون دالا. (طالع التفاصيل)

فيما نفى أحمد حسام ميدو دخول الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب الأنجولي. (طالع التفاصيل)

بينما فتحت تصريحات رئيس الوكرة الباب أمام الأهلي لفتح ملف ضم دالا مجددا. (طالع التفاصيل)