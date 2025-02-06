ميدو: مفاوضات الزمالك مع دالا وبولبينة غير صحيحة..وتصريحات رئيس الوكرة تُعيبه

نفى أحمد حسام "ميدو" دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري أو عادل بولبينة جناح بارادو الجزائري.

ويأتي ذلك رغم تصريحات رئيسي الناديين عن تفاوض الزمالك بشكل رسمي لضم اللاعبين.

وقال أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس "غير صحيح وجود مفاوضات من الزمالك لضم بولبينة أو دالا، وأتعجب من رؤوساء الأندية الذين يصرحون أن هناك عروضا رسمية من نادي الزمالك".

وشدد "الزمالك لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم جيلسون دالا لاعب الوكرة أو عادل بولبينة لاعب بارادو، وأتمنى أن كان هناك عروض رسمية بالفعل أن يظهروها".

وكشف ميدو "بعض إدارات الأندية يستغلون اسم الزمالك لتسويق لاعبيهم والأمر واضح وصريح، رؤوساء الأندية من المفترض لديهم من الخبرات أن الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات يكون عمل وكلاء لاعبين".

وتابع "رئيس نادي الوكرة صرح بأن الزمالك طلب ضم جيلسون دالا على سبيل الإعارة مجانا، وهذا أمر غير صحيح وعلى العكس الوكرة يعرض اللاعب مجانا لأنه خارج القائمة المحلية".

وواصل ميدو "تم ربط كلام رئيس الوكرة بالعلاقة الجيدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واستعداده فقط لمنح اللاعب مجانا إذا طلب الخطيب ذلك، وأتمنى أن يكون التصريح على سبيل الدعابة فقط لأنه إذا كنت ناديا كبيرا وجماهيريا وهناك جماهير ستحاسبك لن يمكنك بالتصريح بذلك لأنها تصريحات تُعيبك وتعيب أسلوب إدارتك".

وأضاف "المسؤولون بنادي الزمالك في حالة استياء من تصريحات رؤوساء الأندية بالحديث عن عروض غير صحيحة، وأتعجب من كيف لرؤوساء الأندية بتلك الخبرات أن يعتمدوا في حديثهم مع وسائل الإعلام، على التفاوض مع وكلاء اللاعبين".

واختتم ميدو تصريحاته "أحمد قندوسي لم يكن ضمن أهداف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، أهداف النادي كانت واضحة وهي التعاقد مع ثنائي أجنبي في مركزي قلب الدفاع والجناح".

وأتم الزمالك تعاقده مع الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة بالإضافة إلى محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة ليصبح الصفقة الثالثة للفريق.