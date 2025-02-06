ميدو: مفاوضات الزمالك مع دالا وبولبينة غير صحيحة..وتصريحات رئيس الوكرة تُعيبه

الخميس، 06 فبراير 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الزمالك

نفى أحمد حسام "ميدو" دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري أو عادل بولبينة جناح بارادو الجزائري.

عادل بولبينة

النادي : بارادو

جيلسون دالا

النادي : الوكرة

بارادو
الزمالك

ويأتي ذلك رغم تصريحات رئيسي الناديين عن تفاوض الزمالك بشكل رسمي لضم اللاعبين.

وقال أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس "غير صحيح وجود مفاوضات من الزمالك لضم بولبينة أو دالا، وأتعجب من رؤوساء الأندية الذين يصرحون أن هناك عروضا رسمية من نادي الزمالك".

أخبار متعلقة:
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن المغربي صلاح الدين مصدق.. وتفاصيل الاتفاق الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم

وشدد "الزمالك لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم جيلسون دالا لاعب الوكرة أو عادل بولبينة لاعب بارادو، وأتمنى أن كان هناك عروض رسمية بالفعل أن يظهروها".

وكشف ميدو "بعض إدارات الأندية يستغلون اسم الزمالك لتسويق لاعبيهم والأمر واضح وصريح، رؤوساء الأندية من المفترض لديهم من الخبرات أن الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات يكون عمل وكلاء لاعبين".

وتابع "رئيس نادي الوكرة صرح بأن الزمالك طلب ضم جيلسون دالا على سبيل الإعارة مجانا، وهذا أمر غير صحيح وعلى العكس الوكرة يعرض اللاعب مجانا لأنه خارج القائمة المحلية".

وواصل ميدو "تم ربط كلام رئيس الوكرة بالعلاقة الجيدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واستعداده فقط لمنح اللاعب مجانا إذا طلب الخطيب ذلك، وأتمنى أن يكون التصريح على سبيل الدعابة فقط لأنه إذا كنت ناديا كبيرا وجماهيريا وهناك جماهير ستحاسبك لن يمكنك بالتصريح بذلك لأنها تصريحات تُعيبك وتعيب أسلوب إدارتك".

وأضاف "المسؤولون بنادي الزمالك في حالة استياء من تصريحات رؤوساء الأندية بالحديث عن عروض غير صحيحة، وأتعجب من كيف لرؤوساء الأندية بتلك الخبرات أن يعتمدوا في حديثهم مع وسائل الإعلام، على التفاوض مع وكلاء اللاعبين".

واختتم ميدو تصريحاته "أحمد قندوسي لم يكن ضمن أهداف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، أهداف النادي كانت واضحة وهي التعاقد مع ثنائي أجنبي في مركزي قلب الدفاع والجناح".

وأتم الزمالك تعاقده مع الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة بالإضافة إلى محمود جهاد لاعب وسط فاركو.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة ليصبح الصفقة الثالثة للفريق.

الزمالك الدوري المصري ميدو جيلسون دالا عادل بولبينة
نرشح لكم
لأسباب صحية.. اتحاد الكرة يعلن استبدال الحكم المساعد لمواجهة الأهلي ضد بتروجت اتحاد الكرة يعلن إقامة مؤتمر صحفي لـ أرسين فينجر بالقاهرة غدا الجمعة مواعيد مباريات الخميس 6 فبراير 2025.. الأهلي ضد بتروجت وليفربول في كأس الرابطة تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت غزل المحلة يفقد خدمات حمدي زكي أمام مودرن سبورت بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر
أخر الأخبار
أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير 3 دقيقة | المحترفون
نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي 19 دقيقة | سعودي في الجول
سلوت: صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول.. ويجب أن نكون على أتم الاستعداد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يعلن إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - إعلان موعد مباراتي السوبر المصري للرجال والسيدات ساعة | كرة يد
لأسباب صحية.. اتحاد الكرة يعلن استبدال الحكم المساعد لمواجهة الأهلي ضد بتروجت ساعة | الدوري المصري
الظهور الأول.. نيمار يشارك في تعادل سانتوس أمام بوتافوجو ببطولة باوليستا 2 ساعة | أمريكا
ميدو: مفاوضات الزمالك مع دالا وبولبينة غير صحيحة..وتصريحات رئيس الوكرة تُعيبه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي