خبر في الجول – لضم أحدهما.. الأهلي يخوض جولة أخيرة من المفاوضات مع كوتيسا وجيلسون دالا

لا يزال الأهلي يسعى بكل قوة لضم لاعب أجنبي جديد قبل نهاية فترة القيد المحلي في مصر، وذلك لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لما تبقى من الموسم الجاري وأيضا قبل كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيبدأ جولة أخيرة من المفاوضات مع ثنائي أجنبي في محاولة لضم أحدهما إلى صفوفه قبل نهاية القيد يوم 8 فبراير الجاري.

وقرر الأهلي السير في مسارين مختلفين في المفاوضات لتدعيم صفوف الفريق.

المسار الأول مع نادي سيرفيت السويسري لمحاولة حسم ضم ديريك كوتيسا في ظل انفتاح ناديه على بيعه.

وذلك في ظل التقارير السويسرية التي أشارت إلى انفتاح نادي سيرفيت على بيع ديريك كوتيسا في الوقت الحالي.

وهو الأمر الذي جعل الأهلي يجدد مفاوضاته لضم الجناح السويسري.

والمسار الثاني مع نادي الوكرة لضم المهاجم الأنجولي جيلسون دالا.

وذلك بعد تصريحات رئيس النادي القطري بموافقته على انتقال لاعبه إلى الأحمر دون مقابل.

وكان الأهلي أتم اتفاقه مع جيلسون دالا قبل أسابيع للانضمام لصفوفه قبل أن يتراجع اللاعب بسبب رفض زوجته الانتقال للعيش في القاهرة.

قبل أن يتم رفع اسم اللاعب من قائمة الوكرة المحلية لتسجيل المهاجم العراقي أيمن حسين.

وبات جيلسون دالا في القائمة الآسيوية فقط للمشاركة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وكان الأهلي تعاقد في الانتقالات الجارية مع 4 لاعبين وهم مصطفى العش من مودرن سبورت، وأحمد رضا من بتروجت، والمهاجم السلوفيني نيتس جراديشار، والمغربي أشرف بنشرقي من الريان القطري.