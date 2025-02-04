العرب القطرية: الزمالك في مفاوضات قوية لضم دالا من الوكرة

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع إدارة نادي الوكرة القطري لضم الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الفريق.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن تواصل إدارة الزمالك مع الوكرة من أجل ضم جيلسون دالا مهاجم الفريق.

وكان الوكرة قد أتم تعاقده مع العراقي أيمن حسين لتدعيم هجوم الفريق في يناير الجاري.

وسجل الوكرة القطري أيمن حسين في قائمة الفريق بينما تم استبعاد جيلسون دالا من القائمة المحلية.

وبات جيلسون دالا في القائمة الآسيوية فقط للمشاركة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويلعب الوكرة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 ضد التعاون السعودي.

وتقام مباراة الذهاب يوم 12 فبراير الجاري بينما الإياب يوم 19 من الشهر نفسه.

وانتقل جيلسون دالا إلى صفوف الوكرة لأول مرة في صيف 2021 قادما من ريو أفي على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن ينتقل بصفة دائمة عقب نهاية الإعارة.

ويرتبط دالا بتعاقد مع الوكرة حتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض جيلسون دالا 18 مباراة هذا الموسم مع فريق الوكرة في مختلف المسابقات وساهم في 12 هدفا.

وسجل دالا ستة أهداف وصنع مثلهم.