الترجي يعلن تخصيص 500 تذكرة لجماهيره أمام بيراميدز.. وموعد بيعها وأسعارها

أعلن الترجي التونسي تخصيص 500 تذكرة لجماهيره خلال مباراة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وحدد النادي يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير موعد لبيع التذاكر بشرط إحضار جواز السفر، وتصل سعر التذكرة لـ 1300 جنيه.

وكان الترجي قد أصدر بيانا توضيحيا لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز بشأن تذاكر المباراة. (طالع التفاصيل)

فيما رد بيراميدز ببيان أصدره عبر مركزه الإعلامي مرحبا بخصمه الترجي التونسي وجماهيره خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وسيقود مباراة بيراميدز والترجي طاقم تحكيم كونغولي بقيادة حكم الساحة ميسي جيسي أوفيد نكونكو، ويعاونه الثنائي ستيفين موتاسي مويو ومالوندي شاني يانيس.

بيراميدز يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.