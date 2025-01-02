بيراميدز: قررنا معاملة الترجي بالمثل بشأن التذاكر

أعلن نادي بيراميدز ترحيبه بخصمه الترجي التونسي وجماهيره خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وكان الترجي قد أصدر بيانا توضيحيا لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز بشأن تذاكر المباراة. (طالع التفاصيل)

ورد بيراميدز عبر مركزه الإعلامي جاء كالتالي

"يرحب نادي بيراميدز بالأشقاء الضيوف في إطار من المعاملة بالمثل في العدد الممنوح للنادي في المواجهة الأولى باستاد رادس في تونس.

ويؤكد المركز الإعلامي لنادي بيراميدز على أن نادي الترجي وفر لبعثة بيراميدز 125 تذكرة، بجانب 20 تذكرة "2 لوج" جانبي خلف المرمى، باستاد رادس مع التأكيد على غلق المقصورة.

وقرر نادي بيراميدز المعاملة بالمثل، وقرر منح الضيوف 125 تذكرة مجانية لجماهير النادي، مع توفير 2 "لوج" سعة 20 مشجعا، باستاد الدفاع الجوي، للسادة ممثلي الترجي، مع بيع باقي النسبة المحددة للتذاكر الخاصة بجماهير الترجي والتي يبلغ مجموعها 355 تذكرة طبقا للسعة المحددة في اللقاء بعشرة آلاف متفرج للبيع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وكافة الجهات الأخرى بما تم الاتفاق عليه.

ويؤكد أنه لا توجد مطلقا أي ضغينة أو مشكلة بين الجانبين، بل بالعكس نعتز بالعلاقة الطيبة مع نادي الترجي الشقيق وجماهيره وكافة الأخوة من تونس الشقيق، وسنقدم كل ما لدينا من أجل حسن الاستقبال والضيافة للأشقاء، وسيكون هناك استقبالا رسميا للبعثة التونسية في مطار القاهرة، تقديرا لروح الأخوة بين الناديين".

وسيقود مباراة بيراميدز والترجي طاقم تحكيم كونغولي بقيادة حكم الساحة ميسي جيسي أوفيد نكونكو، ويعاونه الثنائي ستيفين موتاسي مويو ومالوندي شاني يانيس.

بيراميدز يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.