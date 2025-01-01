4 خطابات بدون إجابة.. الترجي يصدر بيانا توضيحيا لجماهيره قبل مواجهة بيراميدز

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا توضيحيا لجماهيره قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الترجي في بيانه أنه أرسل 4 خطابات (خطابين لبيراميدز ، خطاب للاتحاد المصري، خطاب للاتحاد الإفريقي) بشأن التذاكر الخاصة لحضور جماهيره المباراة.

وقال الترجي في بيان: "يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه الأعزاء أن إدارة النادي وجهت 4 مراسلات في شأن التذاكر الخاصة بمباراتنا القادمة في دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية ضد بيراميدز المصري وطلبت تمكين أنصارنا الذين سيتحولون إلى القاهرة لحضور اللقاء من نسبة 5% من طاقة استيعاب الملعب مثلما تنص عليه قوانين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم،‎ وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي تعرض لها جمهورنا في المناسبات السابقة"

"لقد وجه الترجي الرياضي التونسي مراسلة أولى إلى إدارة فريق بيراميدز يوم 18 ديسمبر وأمام غياب أي رد على هذا المكتوب وجه الترجي الرياضي التونسي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى، ونظرا لعدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز راسل الترجي الرياضي التونسي الجامعة المصرية لكرة القدم في نفس الغرض عن طريق الجامعة التونسية لكرة القدم وذلك يوم 27 ديسمبر"

"وفي ظل عدم الرد على هذه المراسلات الثلاثة وجه الترجي الرياضي التونسي مكتوبا في نفس الموضوع إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 30 ديسمبر المنقضي،

وإلى حد هذه الساعة لم تتلق إدارة الترجي الرياضي التونسي أي رد وأي إجابة على المراسلات الأربعة"

"كما يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه أن إدارة النادي ستواصل خلال هذه الأيام التي تسبق موعد المباراة القيام بكل المساعي الرامية إلى تمكين جمهورنا العزيز الذي سيتنقل إلى العاصمة المصرية من العدد المسموح له لحضور اللقاء"

"وبحكم العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين تونس ومصر فإن إدارة الترجي الرياضي التونسي على يقين راسخ بحصولها على رد إيجابي من الجانب المصري على هذا الطلب خلال الأيام القليلة القادمة التي تسبق اللقاء، وسنعلم أنصارنا الأعزاء في الإبان بآخر المستجدات الخاصة بهذا الموضوع حتى يتسنى لهم اتخاذ كل الإجراءات والإحتياطات المتعلقة بعملية الدخول إلى الملعب وحضور المباراة".

وسيقود مباراة بيراميدز والترجي طاقم تحكيم كونغولي بقيادة حكم الساحة ميسي جيسي أوفيد نكونكو، ويعاونه الثنائي ستيفين موتاسي مويو ومالوندي شاني يانيس.

بيراميدز يلعب ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلتقي الترجي أمام بيراميدز في القاهرة بالجولة الرابعة لمجموعة دوري الأبطال يوم 5 يناير.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه بيراميدز بـ4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي نقطتين، ويتذيل المجموعة دجوليبا المالي بنقطتين.

وحقق الترجي الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة التي أقيمت في تونس.