تقرير مغربي: الوداد يرغب في ضم الجزيري ومهاجم يانج أفريكانز

يرغب نادي الوداد المغربي في التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد الجزيري مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري لكن تم تمديده لموسمين وفقا لمحامي اللاعب. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الوداد يرغب في تدعيم خط هجومه بعد رحيل السنغالي مباي نيانج مهاجم ميلان الاسبق عن صفوفه.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن الوداد يرغب في التعاقد مع سيف الجزيري مهاجم الزمالك وكذلك ستيفان عزيز كي لاعب يانج أفريكانز التنزاني.

سيف الجزيري تقدم بإنذار جديد لناديه الزمالك بسبب أزمة صرف مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي تقدم بالشكوى عبر محاميه الجديد التونسي أنيس بن ميم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الإنذار يمهل الزمالك أسبوعين لصرف المستحقات المتأخرة قبل التوجه بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات. (طالع التفاصيل)

في سبتمبر الماضي تقدم الجزيري بشكوى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، وتوصل النادي معه لاتفاق خلال جلسة جمعته مع حازم فتوح وكيله السابق وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات، وحصوله على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق، وتراجع التونسي في شكواه للأبيض. (طالع التفاصيل)

لكن بسبب تأخر صرف المستحقات مجددا تقدم التونسي بإنذار للنادي قبل التوجه بشكوى جديدة.

فيما قال بن ميم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب تحمل كثيرا ولم يجد احتراما للالتزامات المالية ولم يحصل على راتبه منذ 7 أشهر. كل بضعة أشهر يجب أن يرسل خطاب إنذار للنادي حتى يحصل على جزء من حقوقه المالية".

وأضاف "الجزيري خلال آخر عام ونصف حصل تقريبا على نصف مستحقاته فقط. هذا لاعب أجنبي محترف ولم يتحدث لعدة أشهر بسبب ظروف النادي، هل يعتبر هكذا متعاونا أم لا"؟

وأوضح "العقد تم تجديده لمدة سنتين حتى صيف 2027، مع خطاب موقع من رئيس النادي يتضمن الشروط المالية المتفق عليها".

صاحب الـ 31 عاما خاض 12 مباراة وسجل هدفين في الموسم الجاري.

ويعد التونسي ثالث هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا برصيد 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.