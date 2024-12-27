محامي الجزيري: اللاعب لم يحصل على راتبه منذ أشهر ولا يمكن وصفه بعدم التعاون

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

كشف أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن موقف اللاعب من قضية مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وقال بن ميم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب تحمل كثيرا ولم يجد احتراما للالتزامات المالية ولم يحصل على راتبه منذ 7 أشهر. كل بضعة أشهر يجب أن يرسل خطاب إنذار للنادي حتى يحصل على جزء من حقوقه المالية".

وأضاف "الجزيري خلال آخر عام ونصف حصل تقريبا على نصف مستحقاته فقط. هذا لاعب أجنبي محترف ولم يتحدث لعدة أشهر بسبب ظروف النادي، هل يعتبر هكذا متعاونا أم لا"؟

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وأوضح "العقد تم تجديده لمدة سنتين حتى صيف 2027، مع خطاب موقع من رئيس النادي يتضمن الشروط المالية المتفق عليها".

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد قال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك ضغوط مالية كبيرة على النادي واللاعبون جميعا تحملوا الكثير بدون الحديث عن لاعب واحد بعينه".

وأوضح "الكل باستثناء سيف الجزيري واصلوا العمل دون شكوى وهنا نلوم على الجزيري لأنه كان من المفترض أن يتحمل الظروف المعلومة للجميع".

وتقدم التونسي سيف الجزيري بإنذار جديدة لناديه الزمالك بسبب أزمة صرف مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي تقدم بالشكوى عبر محاميه الجديد التونسي أنيس بن ميم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الإنذار يمهل الزمالك أسبوعين لصرف المستحقات المتأخرة قبل التوجه بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات. (طالع التفاصيل)

في سبتمبر الماضي تقدم الجزيري بشكوى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، وتوصل النادي معه لاتفاق خلال جلسة جمعته مع حازم فتوح وكيله السابق وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات، وحصوله على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق، وتراجع التونسي في شكواه للأبيض. (طالع التفاصيل)

لكن بسبب تأخر صرف المستحقات مجددا تقدم التونسي بإنذار للنادي قبل التوجه بشكوى جديدة.

صاحب الـ 31 عاما خاض 12 مباراة وسجل هدفين في الموسم الجاري.

ويعد التونسي ثالث هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا برصيد 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

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