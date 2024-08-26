مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الجزيري فسخ تعاقده مع الفريق

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة طلب سيف الدين الجزيري فسخ تعاقده مع الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " خطاب سيف الدين الجزيري إلى نادي الزمالك بخصوص مستحقاته المتأخرة كان منذ أسبوعين وهو إجراء لتوثيق حقه من جانبه. النادي يعمل على حل الأمر في أقرب فرصة فور رجوعع".

وأضاف "بخصوص عدم عودته إلى مصر رفقة حمزة المثلوثي فذلك بسبب مشكلة في استخراج التأشيرة ويعمل على حلها سريعا ولا علاقة لها بأزمة مستحقاته.

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وعاد حمزة المثلوثي إلى مصر بشكل طبيعي بينما تعذر عودة الجزيري حتى الآن.

وكان الفريق الأول للزمالك قد حصل على فترة من الراحة بعد نهاية الموسم الماضي قبل أن يعود اللاعبين اليوم للخضوع لقياسات طبية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيدخل الزمالك في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة استعداد للموسم الجديد وبعد عودة جوزيه جوميز مدرب الفريق من الإجازة التي قضاها في بلاده.

سيف الدين الجزيري الزمالك
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