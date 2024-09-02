خبر في الجول – الجزيري يتراجع عن شكوى الزمالك بعد حصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

قرر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التراجع عن شكوى ناديه الزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وعلم FilGoal.com أن سيف الجزيري يتراجع عن شكوى الزمالك بعد الاتفاق على حصوله على 250 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري.

وذلك من أصل 550 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة على أن يحصل على باقي المبلغ في وقت لاحق.

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وكان الجزيري قد قدم شكوى ضد النادي الأبيض في الفترة الماضية بسبب مستحقاته المتأخرة.

قبل أن يتوصل الزمالك لاتفاق مع لاعبه التونسي لحل أزمة مستحقاته الجارية الوقت الحالي.

وكشف FilGoal.com أن الزمالك قد توصل لاتفا مع الجزيري على حل الأزمة خلال جلسة جمته مع حازم فتوح وكيله وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويتواجد الجزيري ضمن قائمة منتخب تونس التي ستخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفريق الأول للزمالك قد حصل على فترة من الراحة بعد نهاية الموسم الماضي قبل أن يعود اللاعبين اليوم للخضوع لقياسات طبية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانطلق معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى في المعسكر أمس السبت وفاز على سبورتنج بثلاثة أهداف دون مقابل.

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