مجموعة مصر - تفاصيل مواجهتي موريتانيا ضد كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 20:02

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - موريتانيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل مباراتي بوتسوانا وموريتانيا، وموريتانيا وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتتنافس منتخبات موريتانيا وكاب فيردي وبوتسوانا على المركز الثاني في مجموعة منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.

وسبق أن كشف FilGoal.com تفاصيل مواجهتي منتخب مصر ضد بوتسوانا وكاب فيردي في الجولتين الخامسة والسادسة. (طالع التفاصيل)

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الجولة الخامسة

بوتسوانا × موريتانيا

تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم 15 نوفمبر المقبل.

يدير اللقاء الإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه مواطنيه: تيميسجين صامويل أتانجو ومصطفى ميكي محمد وأشيبير سيبوكا.

الجولة السادسة

موريتانيا × كاب فيردي

تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 19 نوفمبر المقبل.

يدير اللقاء الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه مواطنيه: عباس أكرم الزرهوني وعادل أباني ونبيل بوخلافة.

منتخب مصر رصيده 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة وضمن التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب كمتصدر للمجموعة.

منتب بوتسوانا رصيده 6 نقاط في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على كاب فيردي صاحبة الـ 3 نقاط، بينما منتخب موريتانيا تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وسبق أن كشف FilGoal.com تعيين 3 أطقم تحكيمية مصرية لإدارة 3 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

موريتانيا مصر تصفيات أمم إفريقيا 2025 كاب فيردي
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