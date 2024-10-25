3 مباريات بصافرة مصرية في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إدارة 3 مباريات لحكام مصريين في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن كاف تعيين أمين عمر حكما لمباراة غينيا والكونغو الديمقراطية في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، ويعاونه كلا من احمد حسام طه وسمير جمال ومحمد عادل.

كما أعلن تعيين محمود البنا حكما لمباراة بوركينا فاسو والسنغال في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، ويعاونه كلا من: محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب وأحمد الغندور.

فيما سيكون محمد معروف حكما لمباراة الكونغو وأوغندا ضمن الجولة السادسة من تصفيات امم إفريقيا 2025، ويعاونه كلا من: سامي هلهل وهاني عبد الفتاح ومحمود ناجي.

يذكر أن أمين عمر أدار مؤخرا مباراة نهائي السوبر المصري بين الاهلي والزمالك التي أقيمت بالإمارات.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي للسوبر المصري بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.