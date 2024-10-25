3 مباريات بصافرة مصرية في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 15:19

كتب : محمد عبد العظيم

أمين عمر

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إدارة 3 مباريات لحكام مصريين في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأعلن كاف تعيين أمين عمر حكما لمباراة غينيا والكونغو الديمقراطية في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، ويعاونه كلا من احمد حسام طه وسمير جمال ومحمد عادل.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيلعب دورا كبير في الكلاسيكو.. ولا أريد المقارنة بين فليك وتشافي مؤتمر سلوت: سببان لعدم تلقي شباكنا الأهداف.. ومباراة أرسنال أصعب من تشيلسي وموقف المصابين رومانو: ميلان يبدأ محادثات تجديد عقد ريندرز.. ورغبة اللاعب كاف يكشف تفاصيل مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

كما أعلن تعيين محمود البنا حكما لمباراة بوركينا فاسو والسنغال في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، ويعاونه كلا من: محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب وأحمد الغندور.

فيما سيكون محمد معروف حكما لمباراة الكونغو وأوغندا ضمن الجولة السادسة من تصفيات امم إفريقيا 2025، ويعاونه كلا من: سامي هلهل وهاني عبد الفتاح ومحمود ناجي.

يذكر أن أمين عمر أدار مؤخرا مباراة نهائي السوبر المصري بين الاهلي والزمالك التي أقيمت بالإمارات.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي للسوبر المصري بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

تصفيات أمم إفريقيا أمين عمر محمد معروف
نرشح لكم
وصول بعثة الزمالك من الإمارات.. وقرار من جوميز قبل مواجهة الأهلي.. العين يحتفظ بأوراقه الرابحة في تجربته الأخيرة كاف يكشف تفاصيل مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري مؤتمر كولر: لعبنا مباراة رائعة أمام الزمالك ولم نصل لكفاءة 100%؟.. وموقف داري محمد رمضان: ضغط الجماهير ميزة.. والفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة قمصان: كان مهما ألا نفرط في السوبر المصري.. ولدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام
أخر الأخبار
قبل مواجهة ليفربول.. الأرقام تكشف كيف يتأثر أداء أرسنال بغياب ساليبا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي – العين يفرط في نقطتين أمام دبا الحصن بعودة متأخرة 38 دقيقة | الوطن العربي
وصول بعثة الزمالك من الإمارات.. وقرار من جوميز ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا: ليفربول ليس الاختبار الأصعب لي.. ولم أرغب أن يكون هذا موقفنا قبل المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فليك - عن أول كلاسيكو وإيقاف مبابي وفينسيوس.. ونجم يسير في الطريق الصحيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نتفليكس تطرح وثائقي عن الدوري السعودي بعد جذب نجوم العالم 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: هؤلاء لن يتواجدوا ضد ساوثامبتون.. ومواجهة الفرق الأقوى أفضل لهذا السبب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة الأهلي.. العين يحتفظ بأوراقه الرابحة في تجربته الأخيرة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة