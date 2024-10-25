كاف يكشف تفاصيل مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تفاصيل مباراتي منتخب مصر ضد كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب مصر خارج ملعبه أمام كاب فيردي ضمن الجولة الخامسة، فيما يستضيف بوتسوانا ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

وحجز منتخب مصر مقعدا في نهائيات كاس إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب بغض النظر عن الجولتين المقبلتين.

وأعلن كاف تعيين طاقم تحكيم إيفواري بقيادة إبراهيم كاليلو تراوري لإدارة مباراة مصر أمام كاب فيردي، ويعاونه كلا من: أدو هيرمان ونوحو واتارا وهيوز موديست ريتشارد.

وستقام المباراة يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

فيما عين كاف طاقم تحكيم جامبي بقيادة عبد الله جامييه لإدارة مباراة مصر أمام بوتسوانا، ويعاونه كل من: مصطفى بوجانج وعبد العزيز بوليل جاو ولامين جامييه.

وتقام المباراة يوم 19 نوفمبر الساعة التاسعة مساء في ستاد القاهرة الدولي ضمن ختام تصفيات أمم إفريقيا 2025.

منتخب مصر رصيده 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة وضمن التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب كمتصدر للمجموعة.

منتب بوتسوانا رصيده 6 نقاط في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على كاب فيردي صاحبة الـ 3 نقاط.

بينما منتخب موريتانيا تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتتأهل المتصدر ووصيفه إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.