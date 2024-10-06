مران سيراميكا - ظهور إسلام عيسى ولاكاي وموكا وزلاكة قبل إعلان الانتقال الرسمي

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - فاخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا

ظهر الرباعي الجديد إسلام عيسى وفاخري لاكاي وأيمن سعد "موكا" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" في مران سيراميكا كليوباترا لأول مرة اليوم السبت.

فاخري لاكاي

النادي : بيراميدز

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

سيراميكا كليوباترا

ويواصل الفريق استعداداته للمشاركة في كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في الإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

ولم يعلن سيراميكا بعد عبر حساباته بشكل رسمي عن ضم الثلاثي إسلام عيسى وفاخري لاكاي " ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" من بيراميدز وكذلك وأيمن سعد "موكا من الجونة.

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وسبق أن كشف FilGoal.com انتقال لاكاي وزلاكة لمدة موسم على سبيل الإعارة لسيراميكا من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وانضم إسلام عيسى إلى سيراميكا أيضا على سبيل الإعارة من بيراميدز لمدة موسم.

كما كشف FilGoal.com اتفاق سيراميكا مع الجونة لضم موكا لمدة 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

وأعلن سيراميكا حتى الآن ضم كل من أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد أشرف من الأهلي، بالإضافة لـ كيون عباسي، ومحمد صادق من بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتوج سيراميكا الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي.

سيراميكا كليوباترا بيراميدز صفقات سيراميكا مران سيراميكا - الصور من حساب سيراميكا
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