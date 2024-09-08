خبر في الجول - سيراميكا يتوصل لاتفاق مع الجونة للتعاقد مع أيمن موكا

توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع الجونة للتعاقد مع أيمن سعد "موكا".

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا اتفق مع الجونة على التعاقد مع أيمن موكا.

وأن سيراميكا أتم الاتفاق المالي مع الجونة بشأن الصفقة.

كما أتم سيراميكا اتفاقه مع اللاعب على الراتب الشخصي والتوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة.

وانضم أيمن سعد البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الجونة الموسم الماضي على سبيل الإعارة من لافيينا.

قبل أن يتمم الجونة ضمه بشكل نهائي في الصيف الجاري.

وفي الموسم الماضي لعب أيمن موكا مع الجونة 34 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان سيراميكا أعلن ضم محمد صادق من بيراميدز في أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

كما نجح في تجديد إعارة الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي للموسم المقبل.

مع عودة عمرو قلاوة الذي لعب الموسم الماضي معارا لسموحة.

واتفق سيراميكا مع بيراميدز على ضم الثلاثي محمد رضا "بوبو" وعبد الله مجدي وفخري لاكاي ضمن صفقة انتقال صديق أوجولا إلى بيراميدز.

كما يحاول سيراميكا الاتفاق مع يوسف أسامة نبيه للدخول ضمن الصفقة.