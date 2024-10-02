خبر في الجول - مقابل ثنائي.. بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع سيراميكا لضم أوجولا

يضع مسؤولو فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الرتوش الأخيرة للإتمام صفقة انتقال صديق أوجولا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الناديين توصلا لاتفاق لإعارة صديق أوجولا لصفوف بيراميدز مع وجود شرط نية البيع.

في المقابل سيحصل سيراميكا كليوباترا على خدمات الثنائي محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وفاخري لاكاي على سبيل الإعارة بنية البيع أيضا.

وانضم أوجولا لصفوف سيراميكا في بداية الموسم الماضي قادما من سموحة مقابل 24 مليون جنيه بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وارتدى أوجولا قميص سموحة قادما من شوتنج ستارز في صفقة انتقال حر في 2021.

ومنذ ذلك الحين خاض 51 مباراة في الدوري وكأس مصر سجل خلالها 14 هدفا وصنع 4.

وكاد أوجولا أن لـ فيوتشر (مودرن سبورت حاليا) لكن دون أن يتم التعاقد.

أوجولا -23 عاما- لعب 34 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي وساهم في 23 هدفا، حيث نجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما توج أوجولا مع سيراميكا بلقب كأس الرابطة، ويعتبر ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري المصري بـ 7 أهداف خلف محمد الشيبي.

كذلك يأتي أوجولا في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري المصري برصيد 18 هدفا خلف وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

ويواصل بيراميدز تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد إذ ضم طارق علاء من سموحة ويوسف إبراهيم "أوباما" في صفقة انتقال حر وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي.

ويستعد بيراميدز لمنافسات كأس السوبر المصري والمقرر إقامته في الإمارات في شهر أكتوبر الجاري.

وساهم فاخري لاكاي في فوز بيراميدز بلقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي.

صاحب الـ 27 عاما انضم لبيراميدز قادما من كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي في شتاء 2021-22.

ومنذ ذلك الحين قاد بقميص بيراميدز 116 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 10 أهداف.

فيما انضم زلاكة في يناير الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

صاحب الـ 25 عاما شارك في فوز بيراميدز بالكأس بالمشاركة في 25 مباراة وتسجيل4 أهداف وصناعة 2.