كما انفرد في الجول - سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع كيون عباسي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع كيون عباسي لاعب إس سي فيلا الأوغندي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن سيراميكا استطاع التوصل لاتفاق مع نادي فيلا الأوغندي لضم عباسي صاحب الـ 19 عاما، وسيوقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات.

وساهم عباسي في تتويج ناديه بلقب الدوري الأوغندي الموسم المنصرم للمرة الـ 17 في تاريخه.

وصنع كيون عباسي أربعة أهداف الموسم الماضي في الدوري الأوغندي ولم يسجل أي هدف.

وسيشارك فيلا في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما توج باللقب.

ويستطيع كيون عباسي اللعب كجناح أيمن.

على جانب آخر يستعد سيراميكا لملاقاة الإسماعيلي في الجولة 29 من الدوري المصري يوم الخميس المقبل في ملعب المقاولون العرب.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع في الترتيب بـ 37 نقطة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد تعاقد مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق، بالإضافة لاستعارة يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي.