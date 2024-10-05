مصدر من الإسماعيلي يكشف عبر في الجول أسماء الجهاز الفني الجديد

كشف مصدر من نادي الإسماعيلي أسماء الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق بالموسم المقبل.

وأعلن الإسماعيلي تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي قبل أن يحدث الانقسام داخل مجلس إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: "حمد إبراهيم وجهازه المعاون سيقود مران الفريق اليوم".

وأوضح "الجهاز الفني الجديد يتكون من: حمد ابراهيم (مدير فني) وأحمد حسام (مدرب عام) وأحمد الجمل (مدرب مساعد) ومصطفى كمال (مدرب حراس مرمى)".

FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى عقد جلسة بين مجلس إدارة الإسماعيلي وحمد إبراهيم لمناقشة إمكانية توليه مهمة تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

وعمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

وعاش نادي الإسماعيلي في الساعات الأخيرة أجواء متخبطة بشأن قرار المدير الفني بسبب انقسام مجلس إدارة النادي حول المدير الفني الجديد.

كما تلقى الدراويش إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفض طلبه بإيقاف تنفيذ منع النادي عن القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فبعد هذا القرار تأكد إيقاف الإسماعيلي عن قيد الصفقات الجديدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وهو ما يعني عدم قدرة النادي على قيد الصفقات الجديدة سواء في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك الشتوية في يناير 2025.

وعلم FilGoal.com أن عقوبة إيقاف القيد للدراويش هي عقوبة انضباطية لابد من تنفيذها، وليست مرتبطة بدفع قيمة غرامة مالية أو تسوية مستحقات لاعب.

وسبق أن تقدم الإسماعيلي بطلب لإيقاف تنفيذ حكم المنع من القيد وتأجيله، خاصة في ظل محاولات النادي المستمرة في الفترة الأخيرة لتوفيق أوضاعه، ومستندا على عدم وصول قضية التونسي فراس شواط إلى المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

وبذلك أصبح الإسماعيلي موقوفا عن قيد الصفقات للموسم المقبل، بعدما استطاع النادي حل أزمة القيد في يناير الماضي وقيد مجموعة من الصفقات الجديدة آنذاك.