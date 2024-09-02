رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: نعمل على حل أزمة إيقاف القيد.. ولدينا وقت لدفع مستحقات الشواط

شدد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي أنه يعمل رفقة مجلس الإدارة على حل أزمة إيقاف القيد.

وظل اسم الإسماعيلي في نظام إيقاف القيد، مع تواجد البنك الأهلي ومودرن سبورت، إذ يتم تحديث النظام أسبوعيا كل يوم اثنين.

وقال نصر أبو الحسن رئيس الدراويش لـ FilGoal.com: "نعمل على دفع بقية مستحقات نور الزمان الزموري وجان موريل لحل أزمة إيقاف القيد".

واختتم "حكم فراس شواط ليس نهائيا ولدينا المزيد من الوقت لدفع الأموال المستحقة علينا في هذه القضية".

وتم إلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي لرئاسة النادي.

وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22.

ولم يسجل الإيفواري البالغ 27 عاما أي أهداف بقميص الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع الزموري خلال وجود مجلس الإدارة المنتخب برئاسة يحيى الكومي.

وقرر الزموري فسخ التعاقد من جانب واحد في يناير 2023 بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأعلن الإسماعيلي بيع عمر الساعي لاعب الفريق إلى الأهلي.

وصرح فرج عمران نائب رئيس النادي في وقت سابق أن عبد الرحمن مجدي جناح الفريق رحل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.