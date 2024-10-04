مصدر لـ في الجول - جلسة منتظرة بين مجلس إدارة الإسماعيلي وحمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لحل أزمة اختيار المدير الفني الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويعيش نادي الإسماعيلي في الساعات الأخيرة أجواء متخبطة بشأن قرار المدير الفني بسبب انقسام مجلس إدارة النادي حول المدير الفني الجديد.

وقال مصدر لـFilGoal.com : "جلسة منتظرة اليوم بين مجلس إدارة الإسماعيلي وحمد إبراهيم لمناقشة إمكانية توليه مهمة تدريب الفريق".

ويوجد انقسام في مجلس إدارة الإسماعيلي بعد إعلان قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وأعلن الإسماعيلي تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي قبل أن يحدث الانقسام داخل مجلس إدارة النادي.

كابتن شوقي غريب المدير الفني لفريقنا حاضرا في مواجهة فريق 2005 أمام سموحة 🟡👀 pic.twitter.com/IaMDr6Id84 — Ismaily SC (@Ismailyofficial) October 2, 2024

وسبق وان تولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي في عام 2013 لفترة قصيرة.

من جهة أخرى، عمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.