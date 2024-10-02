في الجول يكشف تفاصيل انقسام مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن المدير الفني

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 18:57

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

يعيش نادي الإسماعيلي في الساعات الأخيرة أجواء متخبطة بشأن قرار المدير الفني بسبب انقسام مجلس إدارة النادي.

وألغي مران الفريق الذي كان مقررا أن يبدأ في الخامسة عصرا، رغم إعلان النادي ظهور شوقي غريب الأول في قيادة مران الفريق.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل انقسام مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن المدير الفني.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: "فيراري الأهلي" ينضم إلى تدريبات الإسماعيلي.. وموقفه من القيد الشامي: وقعت على عقد مع الزمالك.. وأحزن من لقب "ابن حسام حسن" ولن أشتكي الإسماعيلي شوقي غريب مديرا فنيا لـ الإسماعيلي الإسماعيلي يكتسح بورتو السويس برباعية وديا

يوجد انقسام في مجلس إدارة الإسماعيلي بعد إعلان قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق.

عودة أحمد فهيم لمجلس الإدارة من جديد بعد تقديم استقالته أعادت حالة الانقسام خاصة أنه يؤيد تعيين حمد إبراهيم لاستكمال مشوار الراحل إيهاب جلال.

بعد عودة فهيم تعادلت الأصوات في مجلس الإدارة بواقع 4 في صالح غريب و4 في صالح حمد، ومع احتساب صوت نصر أبو الحسن رئيس النادي بـ 2 في حالة التعادل فالكفة تميل لصالح حمد إبراهيم.

بسبب عدم التوصل لقرار لنهائي بين مسؤولي مجلس الإدارة تقرر إلغاء المران قبل بدايته، فيما ينتظر شوقي غريب مصيره بعد صدور قرار مجلس الإدارة النهائي.

وأعلن الإسماعيلي تعيين شوقي غريب مديرا فنيا يوم الإثنين الماضي.

ويتولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال الذي توفي قبل عدة أسابيع.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها شوقي غريب تدريب الإسماعيلي، وكانت الأولى في عام 2013 لفترة قصيرة.

ومن جهة أخرى، عمل حمد إبراهيم كمدرب مساعد مع إيهاب جلال في أكثر من تجربة أبرزها الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

الإسماعيلي شوقي غريب
نرشح لكم
بمشاركة الصفقة الجديدة.. الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في دوري الشباب مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: "فيراري الأهلي" ينضم إلى تدريبات الإسماعيلي.. وموقفه من القيد مجلس أبوظبي الرياضي يعلن تفاصيل السوبر المصري.. ومواعيد المباريات محامي فتوح لـ في الجول: أسرة المتوفي وعدته بالعفو عنه فتوح يقدم واجب العزاء لأسرة ضحية حادثه المروري الزمالك يحدد موعد السفر إلى الإمارات استعدادا لـ السوبر المصري أحمد محمود: التصريحات المستفزة عن الزمالك جعلتنا نؤدي 200% ضد الأهلي خبر في الجول - مقابل ثنائي.. بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع سيراميكا لضم أوجولا
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الصقور الليبي يتمم اتفاقه مع أوناجم 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير - أرقام كارثية لـ مانشستر يونايتد.. الأمر أسوأ من خسارة 3 مباريات 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - لونين وإندريك أساسيان لأول مرة أمام ليل.. ومبابي على الدكة 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب فرانكفورت: سيأتي الوقت الذي يرتاح فيه مرموش ولكن 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأرجنتين - عودة ميسي وغياب مارتينيز ضد فنزويلا وبوليفيا ساعة | أمريكا
خبر في الجول - بيراميدز يعرض 40 مليونا لضم محمود جاد.. وموقف المصري ساعة | الكرة المصرية
غياب إيزاك عن مواجهتي السويد في دوري الأمم الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول بدوري أبطال آسيا ضد رافشان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره