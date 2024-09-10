مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: بوبيندزا سيتعرض للإيقاف إذا وقع لفريق آخر غير الزمالك

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 12:10

كتب : أحمد الخولي

أرون بوبيندزا

شدد مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم على أحقية الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "أرون بوبيندزا لن يتمكن من اللعب في أي نادي إلا الزمالك. امتلاك الزمالك للبطاقة الدولية دليل على التعاقد وملزم للاعب بإتمام إجراءات التعاقد وإلا سيتعرض للإيقاف هو وأي جهة أخرى تتعاقد معه".

وأعلن نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا.

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وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

ونشر حساب الزمالك صورة اللاعب مع جملة "مرحبا بوبيندزا" باللغة الإنجليزي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

وكان FilGoal.com قد نشر تفاصيل القصة الكاملة لبوبيندزا مع الزمالك منذ التوصل لاتفاق لضمه وحتى الآن. (طالع التفاصيل)

وانتشرت تقارير رومانية عن اقتراب بوبيندزا من الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني، وهو ما نفاه مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com. (التفاصيل من هنا)

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اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

أرون بوبيندزا الزمالك اتحاد الكرة
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