صفقات الزمالك - أرون بوبيندزا.. يعمل بنصيحة أنشيلوتي لـ فينيسيوس ولا يفقد الكرة أبدا

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا وتم إرسال تذاكر الطيران ليحضر إلى القاهرة وينضم لصفوف الفريق.

كيف سيفيد بوبيندزا الزمالك وما هي مميزاته، وأيضا ما هي نصيحة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التي يعمل بها بوبيندزا وجعلت أرقامه ممتازة؟

دعني أبدأ أولا بمميزاته ربما تستنتج النصيحة الذهبية التي تفيد أي لاعب كرة قدم لصناعة بعض الأرقام المميزة.

لا تنخدع بالانطباع الأول

إذا قلت لك إن يوجد مهاجم هداف ماذا سيأتي في ذهنك أولا؟ نعم، بالتأكيد لاعب بنيته الجسدية قوية للغاية وليس سريعا ويتمركز بشكل جيد داخل منطقة الجزاء.

لكن مثلما قرأت في العنوان الفرعي، لا تنخدع بالانطباع الأول دائما، فاللاعب البالغ من العمر 28 عاما حالته مختلفة إلى حد ما.

بوبيندزا يساري القدم يستطيع اللعب كمهاجم صريح "رقم 9" والذي يعتبر مركزه الأساسي، بالإضافة إلى ذلك كجناح أيمن وأيسر.

تشتت بسبب تلك المعلومة؟

عندما تعلم أن بوبيندزا لعب 53 مباراة كمهاجم صريح، و33 لقاء في الجناح الأيسر، و23 في الجناح الأيمن، أي لعب في مركز الجناح 56 مباراة أكثر من كونه كمهاجم صريح ستتشتت قليلا؟

أعطيك العذر إذا كانت الإجابة نعم "وهذه النسبة الكبيرة"، لأن الانطباع المنتشر أن أي لاعب في مركز الجناح يتسم بالرشاقة والمهارة الفردية في المراوغة وسريع للغاية بالكرة وبدونها.

لكن لا تتشتت لأن كل شيء سيتم شرحه في سياقه لاحقا.

ماذا يقول بوبيندزا الجناح لبوبيندزا المهاجم؟

خاض بوبيندزا موسمه مع هاتايسبور التركي ولعب 24 مباراة في مركز الجناح الأيسر وسجل 16 هدفا وصنع هدفا.

ولعب 8 مباريات كمهاجم صريح وسجل 3 أهداف، وكذلك شارك في 6 مباريات كجناح أيمن وسجل نفس العدد من الأهداف دون صناعة.

وفي هذا الموسم حصل بوبيندزا على جائزة هداف الدوري التركي بتسجيله 22 هدفا منهم هدفين فقط من ضربات جزاء.

وتفوق بوبيندزا على لاعبين كبار مثل راداميل فالكاو وكايل لارين الذي أحرز 19 هدفا مع بشيكتاش وحصل على بطولة الدوري، وكذلك تفوق على فينسينت أبو بكر ورشيد غزال وماكس جرادل ودييجو بيروتي وريان بابل، وتواجد مصطفى محمد مع جالاتاسراي في ذلك الموسم.

لكن التفوق الحقيقي ليس في عدد الأهداف فقط، بل في أشياء أخرى.

صحيح بوبيندزا حصل على جائزة الهداف مع فريق احتل المركز السادس وأيضا كان يلعب كجناح في أكثر أوقات الموسم.

لكن تخيل أن بوبيندزا حقق مراوغات ناجحة بمتوسط 2.6 في المباراة الواحدة، من الممكن أن يكون الرقم خادع، أليس كذلك؟

وهنا يجب أن نرى كم مرة يخسر بوبيندزا استحواذه على الكرة لكي يكون الرقم أكثر وضوحا.

لم يتواجد بوبيندزا في قائمة أكثر 50 لاعبا خسارة للاستحواذ على الكرة، وهذا رقم أكثر من ممتاز ولا يقل أهمية أو صعوبة من إحراز جائزة هداف الدوري التركي.

وهنا خسارة الاستحواذ على الكرة لا يكون فقط عن طريق عدم قدرته على مراوغة المدافع، فمن الممكن أن يخسر المهاجم الكرة بسبب ضعف بنيته الجسدية على سبيل المثال، أو عدم قدرته على الحفاظ على الكرة بوضع جسده في تمركز جيد ليحافظ على الكرة ويجبر المدافع ليرتكب خطأ إذا حاول قطع الكرة، أي أن الأمر ليس فقط يتعلق بالمهارة الفردية والمراوغة، لا يعرف خسارة الكرة.

وبالتالي لا يهتم بوبيندزا كثيرا بلعبه بمركز الجناح أو المهاجم الصريح فلديه الخصائص للعب في مراكز الهجوم المختلفة.

هداف يصاحبه إهدار الفرص دائما

وفقا للإحصائيات فأن هداف البطولات الطويلة مثل الدوريات، يصاحب ذلك دائما إهدار الكثير من الفرص المحققة للتهديف.

لكن لا أريدك أن تنخدع للمرة الثالثة، فالإجابة أن بوبيندزا لم يكن أكثر لاعب أهدر فرص محققة للتسجيل.

احتل بوبيندزا المركز السادس بالتساوي مع أبو بكر ومبوانا علي ساماتا بـ12 فرصة محققة للتسجيل بفارق 6 فرص محققة للتسجيل عن مامي بيرام ديوف، والذي كان ثاني الهدافين بـ19 هدفا.

وهذا رقم ممتاز للغاية حققه بوبيندزا.

المثال المقبل سيكون لتوضيح الفكرة وليس للمقارنة بأي حال من الأحوال.

حصل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيله 27 هدفا، ولكن في المقابل أهدر 34 فرصة محققة للتسجيل وتصدر قائمة أكثر مهدري الفرص المحققة للتسجيل.

الموسم قبل الماضي فاز أيضا هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بـ36 هدفا، وأيضا كان الأكثر إهدارا للفرص المحققة للتسجيل بـ28 فرصة.

شاهد ولاحظ

شاهد هذا مقطع أهداف بوبيندزا مع هاتايسبور، ولاحظ ما أكثر شيء لفت نظرك.

هل استنتجت نصيحة أنشيلوتي؟

بنسبة كبيرة لم تستنتج نصيحة أنشيلوتي والتي يعمل بها بوبيندزا.

إذا عدت بذاكرتك فكان أكثر انتقاد يتوجه إلى فينيسيوس جونيور بأنه لا يستطيع إنهاء الفرص بشكل جيد، وباللفظ الدارج "بيتحرفن" أو "بيتعالى على الكرة" بالاحتفاظ بها أكثر من اللازم وسوء القرار داخل وحول منطقة الجزاء.

لكن كل ذلك قبل أنشيلوتي، حتى جاء الإيطالي وقرر وضع نهاية لهذه المتلازمة للبرازيلي.

في 2021 فاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1 وهو العام الأول لأنشيلوتي في الولاية الثانية له.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفا لفريقه، لكن كشف أنشيلوتي السر أخيرا.

وقال أنشيلوتي يوم 15 أغسطس 2021 عقب المباراة: "فينيسيوس جيد جدا في المواقف الفردية، أما بالنسبة لتسجيل الأهداف، فقد أخبرته أنه من النادر أن تسجل بعد خمس أو ست لمسات داخل منطقة الجزاء".

وأتم "للتسجيل تحتاج إلى لمسة واحدة أو ربما اثنتين كحد أقصى في منطقة الجزاء، لقد تصرف بشكل جيد وأنهى العرضية بهدف، فينيسيوس سيتحسن".

إذا لاحظت فأن بوبيندزا لا يلمس الكرة كثيرا داخل منطقة الجزاء وحولها، قلما ما استعرض مهاراته والهدوء الذي يتسم به في إنهاء الهجمات.

وها هو السر والنصيحة الذهبية التي تظهر أنها بسيطة لكنها فعالة بدرجة كبيرة، وهي كلما لمس المهاجم الكرة داخل منطقة الجزاء بصورة قليلة كلما زادت فرصة تسجيله للأهداف.

بالتأكيد لن تكون النسبة 100% لأن ذلك مستحيل، لكن أكثر أهداف بوبيندزا تكون بتلك الطريقة من اللمسة الواحدة أو لمسة ثم تسديدة في المرمى مباشرة بكل قوة.

ولهذا السبب كان أيضا أكثر لاعب سدد في مرمى الخصم في الدوري التركي بمتوسط تسديدة ونصف في المباراة الواحدة، وهنا الميزة الأخرى أن تسديداته تتسم بالقوة والدقة معا.

نهاية، الاستثمرار في بوبيندزا أكثر من ممتاز، فالقيمة السوقية له حسب ترانسفير ماركت تبلغ 5 ملايين يورو، وربما يكون اللاعب الأعلى قيمة سوقية الذي يتم استقدامه إلى الدوري المصري في تاريخه، وكل ذلك دون مقابل، فقط راتبه السنوي.

فهذه القيمة الكبيرة للنادي يعتبر استثمارا جيدا، لأن في حال البيع المستقبلي إن حدث، فستكون قيمته كبيرة للغاية ومكسب لميزانية للقلعة البيضاء.

بوبيندزا سيفيد الزمالك في جميع المراكز، لكن بما أن الجناح الأيمن يوجد فيه أحمد مصطفى زيزو، بالتالي سيلعب كمهاجم صريح أو الجناح الأيسر، ونظرا لاحتياج الزمالك إلى مثل هذه الجودة فبالتأكيد سيضيف كثيرا كحل فردي وجماعي، حتى إذا لم يظهر بنفس مستوى الدوري التركي، فالدوري المصري لا يحتاج إلى كل تلك الجودة للظهور بشكل رائع.