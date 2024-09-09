في الجول يكشف – القصة الكاملة لتوقيع أرون بوبيندزا مع الزمالك.. وموقف الفريق الأبيض

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا

لغط كبير أثير حول صفقة أرون بوبيندزا إلى الزمالك، فهل سينضم اللاعب إلى الزمالك أم يحول وجهته، لغط لم يمنه حتى مع إعلان النادي وصول بطاقة اللاعب الدولية.

FilGoal.com بحث في الأمر من كافة الجوانب، حتى وصل إلى القصة الكاملة لتوقيع أرون بوبيندزا مع الزمالك، وموقف الفريق الأبيض.

ويقدم لكم FilGoal.com سردا متتابعا للأحداث في قصة توقيع أرون بوبيندزا، وصولا إلى الموقف الحالي.

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-الزمالك يملك البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا واللاعب من حق النادي.

-بوبيندزا وقع على عقد مبدئي إلكترونيا مع الزمالك، يتضمن كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين لحفظ الحقوق، وهو التقليد المتبع في تعاقدات الأندية.

بالنظر في نظام TMS الخاص بـ فيفا، ستجد الاتحاد الدولي يعتمد انتقالات اللاعبين بناء على تلك الاتفاقيات وليس بناء على العقود المحلية التي تقيد بها الفرق لاعبيها محليا لدى اتحاداتها الأهلي.

الزمالك اتفق مع بوبيندزا على عقد مدته ثلاث سنوات، ويحصل فيه اللاعب على قرابة 3 مليون دولار في إجمالي التعاقد.

-بناء على هذا التوقيع، طلب نادي الزمالك بطاقة اللاعب الدولية وحصل عليها بالفعل من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء عقده مع فريق سنسيناتي الأمريكي.

-بعد توقيع اللاعب على العقد المبدئي، تدخل وكيله الأجنبي بنجامين جياندون وحاول إقناعه بوجود عروض أخرى رومانية أفضل من عرض الزمالك وإن توقيعه للزمالك ليس ملزما، والدليل إن النادي لم يعلن شيئا رسميا.

-بعد علم الزمالك بالأمر، أعلن عبر منصاته الرسمية وصول بطاقة بوبيندزا الدولية للتأكيد على صحة موقفه، ولإيصال رسالة للفرق الراغبة في التوقيع مع اللاعب بأنهم سيدخلون في مشاكل حال الإقدام على تلك الخطوة.

-بعد إعلان الزمالك الرسمي، عاد أرون بوبيندزا للتواصل مع الزمالك من أجل الاتفاق النهائي والقدوم إلى مصر، خصوصا مع تسرب الشك إلى الفرق التي كانت ترغب في اللاعب خوفا من المشاكل. ولا صحة مطلقا لأن اللاعب أبلغ الزمالك بعدم الرغبة في القدوم بشكل رسمي.

-الزمالك من جهته، واثق تماما من صحة موقفه وأحقيته في اللاعب، ولكن النادي يجهز حلول أخرى في حالة تخلف اللاعب عن القدوم، على أن يحصل النادي وقتها على حقه بالطرق القانونية، لكن اللاعب لم يخل بالعقد من الأساس أو يبلغ النادي بتراجعه عن اتفاقه، وإن حدث ذلك سيتعرض اللاعب والنادي الذي وقع معه لعقوبات من فيفا حسب وجهة نظر الزمالك.

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اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

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