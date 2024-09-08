مصدر من الزمالك يرد عبر في الجول على تقارير اقتراب بوبيندزا من الدوري الروماني

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا - الجابون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

أوضح مصدر من نادي الزمالك، حقيقة اقتراب أرون بوبيندزا مهاجم الفريق الجديد من تغيير وجهته إلى الدوري الروماني.

بعض التقارير الرومانية كشفت عن دخول رابيد بوخارست في مفاوضات مع بوبيندزا بناء على طلب ماريوس سوموديكا المدير الفني والذي سبق له تدريب ناديي الرائد والشباب في السعودية.

ورد مصدر من الزمالك على التقارير عبر FilGoal.com قائلا: "لا نبالي بالتقارير التي تتحدث عن اقتراب أرون بوبيندزا من الانتقال للدوري الروماني".

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وشدد "الأمور تسير بشكل طبيعي خاصة مع امتلاك النادي للبطاقة الدولية للاعب".

واختتم "أرسلنا تذاكر الطيران للاعب من أجل الوصول إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي.

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اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

أرون بوبيندزا الزمالك الجابون
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