منذ 6 سبتمبر الجاري.. في الجول يكشف بطاقة بوبيندزا الدولية لـ الزمالك

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 15:58

كتب : إبراهيم رمضان

أرون بوبيندزا

لا يزال مصير الجابوني أرون بوبيندزا غامضا مع تأكيد نادي الزمالك على موقفه القانوني بعد حصوله على البطاقة الدولية للاعب.

ورحب نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية أمس الأحد بانضمام بوبيندزا عقب وصول بطاقته الدولية.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني بالفعل في 6 سبتمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف النادي من ضم سليتي وميشالاك تركي آل الشيخ يكشف تطورات السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك مصدر من أحد السعودي لـ في الجول: مفاوضات رسمية من الزمالك لضم البولندي ميشالاك خبر في الجول - وصول سيدي ندياي تمهيدا للانتقال لـ الزمالك

وتحصل FilGoal.com على نسخة من صورة البطاقة الدولية.

No description available.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

ونشر حساب الزمالك صورة اللاعب مع جملة "مرحبا بوبيندزا" باللغة الإنجليزي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي.

وانتشرت تقارير رومانية عن اقتراب بوبيندزا من الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني، وهو ما نفاه مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com. (التفاصيل من هنا)

صفقات الزمالك - أرون بوبيندزا.. يعمل بنصيحة أنشيلوتي لـ فينيسيوس ولا يفقد الكرة أبدا

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

الزمالك بوبيندزا البطاقة الدولية
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل مباراة بوتسوانا ومصر إلى 9 مساء تقرير تركي: بشكتاش يقترب من حسم صفقة ماني بسبب وصوله قبل 6 ساعات فقط.. منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مواجهة مصر مواعيد مباريات الإثنين 9 سبتمبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية تصفيات أمم إفريقيا - وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا تركي آل الشيخ يكشف تطورات السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تصفيات أمم إفريقيا - بن رمضان يهدي تونس الفوز على جامبيا تصفيات أمم إفريقيا - أزمة لـ منتخب بوتسوانا قبل مواجهة مصر
أخر الأخبار
تقارير: أنتوني يقترب من الانتقال إلى فنربخشة بعد مشاركته دقيقة واحدة 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد 16 دقيقة | ميركاتو
الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي 31 دقيقة | الدوري المصري
معاذ علاء لـ في الجول: أنهيت تعاقدي مع أسوان بسبب عدم وضوج رؤية إيقاف القيد 39 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل مباراة بوتسوانا ومصر إلى 9 مساء 45 دقيقة | منتخب مصر
بفضل العلامة الكاملة.. فليك أفضل مدرب في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – محمد حمدي إلى الزمالك معارا مع أولوية الشراء ساعة | ميركاتو
الصفقة الخامسة.. طلائع الجيش يضم لاعب الزمالك السابق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح