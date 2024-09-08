خبر في الجول - وصول سيدي ندياي تمهيدا للانتقال لـ الزمالك

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 23:46

كتب : إبراهيم رمضان

سيدي ندياي - جيدياوايي

وصل السنغالي سيدي ندياي إلى القاهرة تمهيدا للانتقال لصفوف الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ندياي سيخضع للكشف الطبي في إحدى مستشفيات القاهرة تمهيدا لتوقيع التعاقد حال اجتازه.

صاحب الـ 19 عاما سينضم لفريق الشباب وسيتم قيده في قائمة تحت السن للموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

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ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة. (طالع التفاصيل

ويرتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

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الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.

ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

وسبق أن كشف نادي راسينج الإيفواري لـ FilGoal.com اهتمام الزمالك بضم عبدولاي جيري. (طالع التفاصيل)

وضم الزمالك حتى الآن المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج كما وصلت البطاقة الدولية للجابوني آرون بوبينيدزا في انتظار الإعلان الرسمي. (طالع التفاصيل)

سيدي ندياي الزمالك سيدي ندياي - جيدياوايي
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