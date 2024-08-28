اتحاد الكرة يعلن تعليمات القيد والمواعيد في الدوري المصري 2024-25

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 12:32

كتب : رضا السنباطي

شعار الدوري المصري - بيان

أعلن اتحاد الكرة المصري تعليمات القيد ومواعيد القيد في مسابقاته لموسم 2024-25.

ولم يتحدد بعد موعد بدء مسابقات الموسم الجديد من الكرة المصرية.

فترة القيد

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- سيتم فتح باب القيد لفرق الدوري المصري بدءا من 31 أغسطس 2024 وحتى 25 أكتوبر 2024.

- كما سيتم فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2025.

قوائم الفرق

قائمة الفريق

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لقيد 5 لاعبين مواليد 2003.

قواعد الإعارة

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

الأجانب

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

المدير الفني

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

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