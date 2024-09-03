مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي

اقترب الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي من قيادة هجوم الزمالك بالموسم المقبل.

وكان الأهلي يرغب في وقت سابق في ضم عمر فرج لكن الصفقة توقفت خلال المفاوضات.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع نادي أيك السويدي لضم مهاجمه عمر فرج خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع أيك مع تقسيط مبلغ الصفقة وبعدها سيتم توقيع العقود وإرسال البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني.

وسيسافر عمر فرج إلى مصر عقب نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ليبدأ مشواره مع الزمالك.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي مسيرة عمر فرج وقصة مفاوضاته مع الأهلي التي تعطلت، وتحول وجهته إلى الزمالك بعد ذلك.

البداية

عمر فرج صاحب الـ22 عاما وُلد في 9 مارس 2022 بمدينة ستوكهولم السويدية.

وانطلقت مسيرة عمر فرج مع فريق إي أف برومابوجكارنا السويدي، الذي تدرج بين صفوف ناشئيه.

وتم تصعيد عمر فرج مع الفريق الأول لبرومابوجكارنا في يناير 2020.

خاض عمر فرج 41 مباراة خلال موسم ونصف مع برومابوجكارنا، سجا خلالهم 13 هدفا وصنع هدفين.

تجربة إسبانية

صيف 2022 شهد انطلاقة جديدة في مسيرة اللاعب صاحب الاصول الفلسطينية.

انتقل عمر فرج إلى ليفانتي الإسباني وشارك مع فريق الرديف.

المهاجم الشاب سجل 6 أهداف خلال 29 مباراة مع الفريق الرديف.

وظهر عمر فرج في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لنادي ليفانتي وجاءت في مواجهة رايو فايكانو.

عودة إلى السويد

في صيف 2022 أعاد ليفانتي مهاجمه عمر فرج إلى الدوري السويدي، معارا هذه المرة إلى نادي ديجرفورس.

لعب فرج 16 مباراة مع ديجرفورس وسجل 4 أهداف.

بعد نهاية تجربته مع ديجرفورس، عاد عمر فرج إلى ليفانتي الذي قرر بيع الفترة المتبقية من تعاقده بشكل نهائي.

في فبراير 2023 نجح نادي آيك السويدي في ضم عمر فرج بشكل نهائي من ليفانتي مقابل 600 ألف يورو.

منذ انضمامه إلى آيك شارك عمر فرج في 46 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويمتد تعاقد عقد عمر فرج مع آيك السويدي حتى صيف 2026.

قصة الأهلي

في بداية الشهر الماضي كشف صحيفة سويدية عن اقتراب الأهلي من ضم عمر فرج مهاجم أيك.

صحيفة إكسبرسن السويدية قالت إن عمر فرج على بعد خطوات من الرحيل عن أيك السويدي والانتقال إلى الأهلي .

وكشف التقرير السويدي أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون كرونة سويدي أي ما يقارب من 1.75 مليون يورو.

ورد مصدر من النادي الأهلي في ذلك التوقيت عبر FilGoal.com على التقارير السويدية المتداولة بشأن المفاوضات مع اللاعب.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك مفاوضات مع عمر فرج المهاجم الفلسطيني لأيك السويدي وهي في الرتوش الأخيرة".

رغم جدية مفاوضات الأهلي بشأن عمر فرج خاصة بعد نجاح تجربة وسام أبو علي، لكن الصفقة باءت بالفشل ولم يكتب لها النجاح، ليفاجأ الزمالك الجميع بتوصله إلى اتفاق مع النادي السويدي لضم اللاعب.

4 دوريات أوروبية

مثلما كان عمر فرج قريبا من الأهلي، اللاعب أيضا كان على ردار عدد من الفرق الأوروبية.

موقع "FotbollDirekt" ذكر أن عمر فرج كان قريبا من الدوري الهولندي وتحديدا من فريقي تفينتي و سبارتا روتردام الهولنديين لكن أيك غالى في مطالبه المادية.

فيما أشارت صحيفة إكسبرسن السويدية إلى أن فرج كان ضمن اهتمامات أندية بلجيكية وسويسرية.

موقع "FotbollDirekt" عاد في الصيف الماضي ليؤكد رغبة أريس اليوناني في ضم عمر فرج لكن الصفقة أيضا لم تتم، ليضيع على اللاعب فرصة الانضمام لدوري أوروبي جديد.

المسيرة الدولية

لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وشارك عمر فرج كبديل أمام منتخب لبنان في الوقت بدل من الضائع بدلا من وسام أبو علي مهاجم الأهلي الحالي.

ولعب فرج مباراتين مع منتخب فلسطين شهر يونيو الماضي ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم.