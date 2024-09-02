راسينج الإيفواري لـ في الجول: الزمالك تفاوض معنا لضم عبدولاي جيري

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 01:24

كتب : حامد وجدي

عبدولاي جيري - كوت ديفوار

كشف جوليان فورنيه المدير الرياضي لنادي راسينج الإيفواري وجود مفاوضات من الزمالك لضم عبدولاي جيري.

صاحب الـ 18 عاما يشغل مركز لاعب الوسط المدافع في النادي الإيفواري.

وقال المدير الرياضي لنادي راسينج الإيفواري لـ FilGoal.com: "الزمالك تواصل معنا بالفعل لضم عبدولاي جيري، ولم نتواصل لاتفاق بعد".

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وأضاف "هناك اهتمام من أندية نمساوية لضم اللاعب".

وأتم "جيري كان قريبا من الانتقال لفنربخشة التركي من قبل، لكن لم تتم بسبب خلافات تعاقدية ومالية".

وانضم جيري المولود في 2006 لقائمة منتخب كوت ديفوار تحت 20 و23 عاما من قبل.

وفي حال انضم لصفوف الزمالك سيتم قيده في قائمة فريق الشباب ويحق له تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول.

وأعلن الزمالك حتى الآن عن أولى صفقاته للموسم الجديد وهو المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود الونش - أحمد محمود - حسن أبو المعاطي - أحمد مجدي - محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله - محمود شيكابالا - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - أحمد زيزو - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد السيد.

الهجوم: ناصر منسي - حسام أشرف - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الأهلي بطل دوري الأبطلا في كأس السوبر يوم 27 سبتمبر الجاري في الرياض بالسعودية.

ويغيب من لم يتم قيده في القائمة الإفريقية حتى أمس السبت عن مواجهتي دور الـ32 من الكونفدرالية مثل حالة محمود بنتايك أو أي لاعب يتم قيده بداية من اليوم وحتى 12 سبتمبر.

ويلعب الزمالك ضد الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري ذهابا بينما لقاء الإياب في القاهرة بعد أسبوع.

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