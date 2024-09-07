خبر في الجول - إسلام عطية على أعتاب سموحة

من مواليد محافظة بورسعيد، وانضم لبراعم المصري وصعد للفريق الأول في 2017 تحت قيادة حسام حسن.

خاض إسلام عطية مباراته الأولى مع المصري في عمر 18 عاما بنصف نهائي كأس مصر ضد الزمالك، وسجل أول أهدافه عام 2020 في مرمى وادي دجلة.

ارتدى شارة قيادة الفريق لأول مرة تحت قيادة إيهاب جلال ضد إنبي لدعمه معنويا بسبب الانتقادات التي تعرض لها من الجماهير.