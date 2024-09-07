خبر في الجول - إسلام عطية على أعتاب سموحة
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 20:18
كتب : هاني العوضي
توصل نادي سموحة لاتفاق لضم إسلام عطية من المصري.
إسلام عطية
النادي : المصري
وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سينضم بعقد لمدة 3 مواسم.
وخاض إسلام بقميص المصري 83 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.
صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن.
وسبق أن أتم الفريق السكندري اتفاقه مع أشرف مجدي لاعب الجونة كما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)
كما أصبح صامويل أمادي قريبا لاعب سيراميكا كليوباترا قريبا من الانتقال للفريق.
وسبق أن أعلن بروكسي انتقال أدهم أحمد للموج الأرزق. (طالع التفاصيل)
بالإضافة للاتفاق لضم هشام حافظ ظهير مودرن سبورت في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)
من هو إسلام عطية؟
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