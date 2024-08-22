سموحة يتعاقد مع نجم بروكسي
الخميس، 22 أغسطس 2024 - 18:34
كتب : FilGoal
أتم نادي سموحة إجراءات التعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي.
وأعلن نادي بروكسي موافقته على انتقال أدهم أحمد إلى سموحة.
وحسم سموحة صفقة أدهم أحمد بعد جلسة جمعت إدارة الناديين.
وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.
وكان بروكسي قد ودع منافسات كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة من الزمالك 5-2.
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تصويبة بروكسي تقلص النتيجة مجددا لتصبح👇— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2024
الزمالك 3
بروكسي 2 pic.twitter.com/zC4MW0Fl3h
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