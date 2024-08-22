سموحة يتعاقد مع نجم بروكسي

أتم نادي سموحة إجراءات التعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي.

وأعلن نادي بروكسي موافقته على انتقال أدهم أحمد إلى سموحة.

وحسم سموحة صفقة أدهم أحمد بعد جلسة جمعت إدارة الناديين.

وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.

وكان بروكسي قد ودع منافسات كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة من الزمالك 5-2.

video:1